Uenigheter før historisk FIFA-turnering: – Jeg reagerer sterkt på uttaket

Poengene vil også telles i den globale serien, så det gjelder å sanke så mange mulige poeng for Norges del.

TV 2s ekspert har tro på de individuelle kampene til Norges beste spiller Magnus Myhrhaug Kristiansen.

– Jeg har kjempestor tro på Myhrhaug Kristiansen i 1v1-kampene på PS4, men jeg har litt mindre tro på Rasmussens individuelle Xbox-kamper, sier Færaas.

Færaas mener Norge kommer til å få det svært tøft mot de beste motstanderne i verden.

– De møter bare store nasjoner. Det blir enda verre å spille mot Sverige denne gangen. Svenske Ivan Lapanje er nå på hjemmebane i Ultimate Team-modusen. Jeg hadde vært mer optimistisk med Arkan Resul på laget, sier TV 2-eksperten.

– Målet er å nå sluttspillet

Mats Theie forteller at Norge har som mål om å komme seg til sluttspillet.

– Målet er å gå videre fra gruppen, men det kan bli tøft. Det er mange poeng som skal deles ut og mye kan skje. Det veldig gode muligheter til å få med seg poeng. Det er viktig for oss at gutta får en god opplevelse og at vi unngår å komme på sisteplass i gruppen. Da får vi med oss minst poeng i Global Series, forteller han.

TURNERINGEN: Slik er gruppene i eNations Cup i London. Foto: FIFA

– Vi ser frem til å møte solid motstand. Vi møter de beste i verden og vi gleder oss til å teste nivået. Det blir et historisk event, sier Mats Theie Bretvik til TV 2.

En kamp TV 2s eFotballekspert Johan Færaas ser fram til, er når Magnus Myhrhaug Kristiansen møter verdens beste FIFA-spiller på PS4. Argentinske Nicolas Villalba.

– Det er en kamp jeg gleder meg til å se. Da får vi virkelig se hvor god Myhrhaug Kristiansen er mot de aller beste, sier Færaas.

Du kan følge Norges eFotballandslag i eNations Cup på tv2.no og TV 2 Sumo fra klokken 10 lørdag.