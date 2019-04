– 95 prosent i Norge aner ikke hvor stort det er

Viktor Hovlands The Masters-eventyr begynner når han sammen med Webb Simpson og Patrick Reed slår ut kl. 16.31.

TV 2 følger utviklingen i denne artikkelen.

Det historiske golf-øyeblikket kommer til å bli fulgt med argusøyne av norske golfentusiaster.

– Herregud som man gleder seg til Augusta Masters i helgen! Bare å ønske lykke til til Viktor Hovland, jeg har troen. Litt synd at 95 prosent av folk hjemme ikke aner hvor stort det er at han skal spille, men for oss andre interesserte er det jo helt enormt, skrev Casper Ruud på Twitter tidligere i uken.

Herregud som man gleder seg til Augusta Masters i helgen!⛳️ Bare å ønske lykke til til Viktor Hovland, jeg har troa💪🏻🇳🇴 litt synd at 95% av folk hjemme ikke aner hvor stort det er at han skal spille, men for oss andre interesserte er det jo helt enormt😍 — Casper Ruud (@CasperRuud98) 9. april 2019

Går med fjorårsvinneren

Amerikanske Patrick Reed tok karrierens første Major-seier da han henviste landsmennene Rickie Fowler og Jordan Spieth til plass to og tre på resultatlista under Masters-turneringen for ett år siden.

Etter triumfen kunne han ikle seg den ikoniske grønne jakken som tilfaller samtlige Masters-vinnere. Samtidig innkasserte han premiesjekken på 1,98 millioner dollar.

Torsdag legger den regjerende mesteren ut på åpningsrunden på den sagnomsuste Augusta-banen sammen med den norske kometen. Det ble klart da sammensetningen av «flightene» ble offentliggjort tirsdag.

Tredjemann på laget blir amerikaneren Webb Simpson, nummer 23 på verdensrankingen. Reed er nummer 18, mens Hovland figurerer helt nede på 911. plass.

Det er ingen hvem som helst den norske golfkometen skal gå åpningsrunden sammen med. Ved siden av fjorårets Masters-seier har Patrick Reed seks seirer som profesjonell.

Webb Simpson har i likhet med landsmannen også vunnet en Major-turnering. 33-åringen gikk til topps i US Open i 2012.

Med til historien hører det at Patrick Reed har slitt den siste tiden. I forkant av Masters har han derfor søkt råd hos trenerlegenden David Leadbetter, som tidligere også har hjulpet Suzann Pettersen.

Golfsportens fremste stjerne, Tiger Woods, skal gå torsdagens åpningsrunde sammen med spanske Jon Rahm og kinesiske Li Haotong.

2000 i odds

Amerikanske bookmakere gir 2000 i odds på Viktor Hovland som vinner av US Masters. Nordmannen er den største outsideren i feltet.

Hovland, som studerer ved Oklahoma State-universitetet og fortsatt er amatør, er kvalifisert for storturneringen fordi han vant USAs amatørmesterskap i fjor. De neste dagene konkurrerer han med de ypperste proffspillerne i verden.

Det er derfor ikke rart at han levnes få sjanser, men det ville ikke være første gang den regjerende amerikanske amatørmesteren vinner US Masters i sin majordebut. Tiger Woods gjorde det i 1997, noen måneder før Hovland ble født.