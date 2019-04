Et av de vanligste rådene man får mot kvalme, også svangerskapskvalme, er å spise ingefær.

På Helse Norges nettsider gis flere råd til gravide som sliter med kvalme. Ett av dem er å spise ingefær:

«Ingefær er en rot som til vanlig brukes som krydder, men den brukes også mye mot kvalme. Til svangerskapskvalme er det lurt med større konsentrasjoner og gjerne som kosttilskudd» skrives det.

Videre viser de til forskningstudier hvor mange gravide melder om god bedring etter å ha tatt 250 mg ingefær i kapselform fire ganger daglig, eller fire spisesjeer ingefærsirup daglig.

– Kan øke abortrisiko

Nå går imidlertid danske helsemyndigheter ut med en ny vurdering og advarer mot store doser ingefær mot svangerskapskvalme.

Bakgrunnen er ny forskning fra DTU Fødevareinstituttet der rotteforsøk viser at stort inntak av ingefær fører til økt fare for embryo- og fosterdød. Dette tolker instituttet som en økt risiko for abort hos mennesker.

Det finnes mange populære ingefærdrikker, shots og kosttilskudd på markedet i dag, og forskerne ser en liten sikkerhetsmargin på hva som regnes som en skadelig dose hos gravide rotter.

«Det kan derfor ikke utelukkes at det kan være en risiko for fostre når gravide kvinner inntar store mengder ingefær via shots», skriver instituttet.

Forskernes risikoanalyse kan leses her

Fødevarestyrelsen i Danmark tilsvarer det norske Mattilsynet. På bakgrunn av denne forskningen går Fødevarestyrelsen ut og fraråder gravide å drikke shots, juice og tilskudd basert på ingefær.

«Fødevarestyrelsen anbefaler at man ikke inntar ingefærshots eller kosttilskudd med ingefær hvis man er gravid eller prøver å bli det», skriver de på sine nettsider.

Mattilsynet undersøker saken

Det norske Mattilsynet hadde ikke hørt om det danske rådet da TV 2 tok kontakt, men sier de vil sette seg inn i saken før de eventuelt går ut med noe nytt råd til gravide i Norge.

– Fødevarestyrelsen har akkurat gått ut med disse rådene, og vi vil nå sette oss inn forskningen som ligger bak, for å vurdere om dette er råd som også vil gjelde for gravide i Norge, skriver Marie Louise Wiborg, seksjonssjef, seksjon fremmedstoffer og EØS i en epost til TV 2.

– Myndigheter i ulike land har ikke alltid samme kunnskapsgrunnlag når det gis kostholdsråd eller advarsler til befolkningen, så vi vil nå se på dette sammen med Folkehelseinstituttet, skriver hun videre.

Ukjent virkestoff

Det er DTU Fødevareinstituttet i Danmark som har har undersøkt effekten ingefær har på gravide rotter. Undersøkelsen viser ikke hvilket stoff i ingefæren som har den negative effekten, men som et føre var-prinsipp går de ut med dette rådet.

Fødevarestyrensen anbefaler i stedet å behandle svangerskapskvalme med å spise mange små måltider.