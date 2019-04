Det vil si at det er et enstemmig formannskap for stoppordre til utbyggeren TrønderEnergi.

Trøndelag har allerede den største konsentrasjonen av vindmøller i Norge, men utpekes likevel av NVE som egnet for flere.

TrønderEnergi og tyske Stadtwerk München fikk konsesjon til å bygge 14 180 meter høye møller i 2013.

Det har fått flere av innbyggerne på Frøya til å rase, og da NVEs vindkraft-plan ble presentert 1. april, slo innbyggerne i Frøya seg sammen mot planene.

Motstand

De to siste årene har NVE vurdert 43 områder med tanke på utbygging av vindkraft. Av de 43 områdene er 13 vurdert som gunstige for utbygging.

I tillegg til på Frøya, har det mange steder dannet seg grupperinger av ulik størrelse som viser sin motstand mot utbygging.

Norsk Vind Energi AS tok i mars et formelt steg mot en mulig vindpark i Hordaland. Planene inkluderer turområdet Stølsheimen. Etter det tok Bergen og Hordaland turlag et uventet steg, og brukte 130.000 av turlagets egne kroner, for å lage en kinoreklame beskrevet som en «anti-vindpark»-film.

– Vi har aldri gjort noe lignende før, men mener det er nødvendig. Vi må ta alle virkemidler i bruk, dette er så viktig for kommende generasjoner, sa Helene Ødven, leder Bergen turlag.

Vindmøller i hele landet

De 13 områdene NVE mener er best egnet for utbygging av vindkraft på land, fordeler seg over hele landet og i alle fylker utenom Troms, Oppland og Akershus.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund understreket 1. april at kartet ikke må leses som at NVE mener det skal være fritt fram for vindkraft i områdene som er merket med grønt på kartet.

– For det første så foreslår vi at om lag en tredel av arealet innenfor områdene ekskluderes allerede nå. Også i de øvrige delene av områdene vil det være fulle konsesjonsprosesser, minst like grundig som i dag. Det er ikke fritt fram for vindkraft i disse områdene og det er ingen utbyggingsplan, det er en faglig vurdering av områdene som er mest egnet for vindkraft når en har hensyntatt vindressurser, nett og natur- og miljøhensyn, sa NVE-direktøren.