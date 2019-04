I oktober i fjor annonserte hertuginne Meghan (37) og prins Harry (34) at de venter sitt første barn.

Siden den gang har hertuginnens mage bare vokst og vokst – men ikke alle går med på at graviditeten er ekte.

Konspirasjonsteoretikere er fast bestemt på at Meghan bruker en protese under de eksklusive kjolene sine, og at hun dermed «faker» graviditeten.

Det skriver The Guardian.

TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland sier at ryktene om den falske graviditeten er et av de mest bisarre han har hørt om hertugparet.

YouTube-videoer tar av

Under emneknaggen #moonbump har mange Twitter-brukere lagt ut det de mener er bilde- og videobevis på at Meghan bare later som om hun er gravid.

«#moonbump» spiller på månelandingen i 1969, som også er gjenstand for et enormt antall konspirasjonsteorier. En av de mest populære konspirasjonsteoriene er at hele månelandingen var iscenesatt.

Som «bevis» skriver flere at hertuginnens mage ser rar ut, og at den forsvinner når hun bøyer seg. Flere viser til at magen varierer i størrelse fra en dag til en annen.

På YouTube ligger det flere videoer fra brukere som mener at de har bevis om at Meghans gravidmage er falsk.

Flere av videoene er sett hundretusenvis av ganger.

KONSPIRERER: På YouTube ligger det mange videoer som brukerne mener «avslører» at Meghan ikke er gravid. Foto: Skjermdump

– Hårreisende

REAGERER: TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland. Foto: Scanpix

TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland mener at ryktene er hårreisende.

– Det har oppstått alle mulige og umulige rykter om Meghan etter at hun giftet seg inn i den britiske kongefamilien – og det aller mest bisarre er vel at det faktisk er enkelte som i mange måneder allerede har påstått at prins Harrys flotte frue slett ikke er gravid, men faker hele svangerskapet! En hårreisende og helt utrolig påstand, sier han.

Kongehuseksperten forteller at det ikke er tvil om at hertugparet er overlykkelige over å skulle bli foreldre.

– Akkurat i dag kunngjorde de to at de vil gjøre fødselen mest mulig privat - og dele sin lykke først når den lille familien var blitt litt kjent med hverandre.. Trolig blir det hjemmefødsel i parets nye bolig ute i Windsor-parken, sier han.