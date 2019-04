Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag.

– Vi har kommet langt i etterforskningen og har dannet oss et godt bilde på hendelsen, men det gjenstår noe etterforskning, nye avhør av drapssiktede, noen vitneavhør og vi venter på svar på kriminaltekniske undersøkelser. Vi håper å være ferdig med etterforskningen i juni 2019, skriver de i pressemeldingen.

Når det kommer til motiv i hendelsen sier politiet at det er snakk om flere konflikter og flere motiv, uten at de kan gå mer inn på det temaet.

– På bakgrunn av etterforskningen er siktelsen utvidet for drapssiktede til og også gjelde mishandling i nære relasjoner og to trussel-saker, sier politiet.

Drapssiktede ble i dag fengslet til 9. mai. Begrunnelsen er gjentagelsesfare opplyser politiet.

De to som var siktet for psykisk medvirkning til grov kropsskade, ble løslatt i forrige uke. Bakgrunnen for dette er at etterforskningen har kommet langt, og at det ikke lenger er fare for bevisforspillelse. Siktelsen for disse to er ikke endret.

Saken oppdateres!