Politimester Ellen Katrine Hætta etterforskes av Spesialenheten for politisaker etter et anonymt varsel om et angivelig kjøp av snøscootere til Øst-Finnmark politidistrikt fra hennes ektemann, skriver iFinnmark.no.

Det hevdes også at politimesteren skal ha hatt økonomiske fordeler ved kjøp av privat bil.

Ifølge politimesteren skal det anonyme varselet ha kommet via varslingskanalen til justissektoren, som håndteres av Ernst & Young. Politidirektoratet har meldt saken videre til Spesialenheten, som har åpnet etterforskning.

Politimesteren sier at anmeldelsen kom svært overraskende på henne, og hun avviser påstandene i varselet, skriver hun på sin Facebook-vegg torsdag.

– Det innsendte varslet omhandler påstander om korrupsjon og sammenblanding mellom min private og politidistriktets økonomi. Konkret hevdes det at jeg har hatt økonomiske fordeler ved kjøp av privat bil, og at politidistriktet har kjøpt snøskutere av min mann, skriver Hætta.



Saken oppdateres.