Det opplyser Det spanske fotballforbundet på sine nettsider torsdag.

Diego Costa kjeftet på seg en direkte utvisning før pause i oppgjøret mot Barcelona 6. april. Det kokte over for Atlético-spissen etter at han følte seg snytt for et frispark.

Ifølge dommer Gil Manzan skal den tidligere Chelsea-spilleren også ha tatt tak i armen hans under protestene.

Etter kampen fortalte Gil Manzano at Costa hadde omtalt moren hans i meget ufine ordelag, skriver Marca.

Vi skal ikke gjenta eksakt hva som ble sagt, men det er liten tvil om at Diego Costa bør vaske munnen med såpe om han siteres korrekt.

Costa får fire kampers karantene for utvisningen, samt fire kamper for å ha vært i fysisk kontakt med dommeren. Dermed er den tidligere Chelsea-spissen ferdigspilt denne sesongen, ettersom Atlético Madrid har sju seriekamper igjen å spille.

Barcelona vant kampen 2-0 etter mål av Luis Suárez og Lionel Messi etter 85 og 86 minutter. Da skaffet serieleder Barcelona seg en luke på elleve poeng ned til Atlético Madrid på andreplass når sju kamper gjenstår av La Liga.

Atlético-trener Diego Simeone spurt om situasjonen med Costa.

– Jeg spurte dommeren hva som var så ille, siden jeg har sett barcelonaspillere snakke dommeren rett i ansiktet uten å bli vist ut. Hvis Costa sa det dommeren hevder han sa, var det korrekt å vise ham ut. Men vi må gjøre noe feil, vi har hatt sju utvisninger på elleve kamper.

