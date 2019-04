Stadig flere nordmenn vil ha en bil som skiller seg litt ut fra mengden. Det merkes ekstra godt for premiummerkene. Nå lanserer Volvo en satsing for de som vil ha en bil som er litt tøffere enn naboens.

I 2018 viste de første gang et nytt elektrifisert performance-tilbud som heter Polestar Engineered. Dette er spesielt utviklet for de ladbare hybridene i 60-serien. Nå er disse bilene klare for salg i Norge.

Polestar er skilt ut som et eget bilmerke under Volvo Car Group. Men de skal fortsatt være Volvos tuningpartner, slik de har vært i mange år.

405 hestekrefter

Her handler det om å forbedre bilens kjøreegenskaper, hjul, bremser og demping, samt programmet i motorens styringsenhet.

– Dette er en veldig spennende lansering for Volvo. Med Polestar Engineered får 60-serien en ny dimensjon, med et alternativ som øker ytelsen til en allerede sterk plug-in hybrid-drivlinje, sier Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

V60 og XC60 kan allerede bestilles som Polestar Engineered i Norge, mens S60 blir klar til bestilling i slutten av april.

Polestar Engineered blir tilgjengelig på T8-variantene av Volvo S60, V60 og XC60. Twin Engine er Volvo Cars’ betegnelse på ladbar hybrid. Når Polestar har gjort sitt, har bilene 405 hestekrefter og 670 Nm.

Polestar-versjonene blir nye toppmodeller i Volvos 60-serie.

Pristillegg

– Vi forventer at Polestar Engineered vil være attraktivt i Norge, siden det kommer på Norges-suksessen T8 Twin Engine. Prismessig ligger ikke bilene veldig mye over volumvariantene vi selger mest av i 60-serien, og man får samtidig en tøff og sportslig anlagt bil som har fokus på kjøreglede, sier Trosby.

S60 og V60 T8 Polestar Engineered er bygget på utstyrsversjon R-design, og har en startpris på 738.900 kroner. XC60 Polestar Engineered starter på 925.900 kroner. Det er omkring 80.000–100. 000 over de sportslige R-design-variantene.

Bilene har unike lettmetallfelger med et åpent design som tydelig viser fram bilens gullfargede calipere. Fargen gull er en signalfarge for Polestar Engineered-komponentene. Videre kommer bilene med Polestar emblemer, enderør i svart krom og gullfargede setebelter.

Mer effekt

– I tillegg til at bilene har økt ytelse og er mer responsive, kommer de med flere designelementer som er unike for Polestar Engineered. Dette er biler som kommer til å skille seg ut på veien, sier Trosby.

Bremseklossene er utviklet for å tåle ekstra høy varme, mens bremseskivene har slisser for bedre varmeavledning. Hjulopphenget foran og bak inkluderer premium justerbare Öhlins støtdempere med toveis ventiler., De gjør det mulig å justere stivheten i fjæringsbevegelsene, samtidig som komforten opprettholdes.

Designet til fjærbeinstaget og de justerbare støtdemperne er de samme som brukes i Polestars første bil, Polestar 1 plug-in hybrid. Software-oppdateringen i bilene forbedrer effekten, uten å øke drivstoffbruk og utslipp, og optimerer giringsprogrammet til girkassen.

Dette er Polestars første, egne bilmodell. Polestar 1 er en ladbar hybrid, snart er det også klart for en ren elbil.

Har tre roller

Hos Volvo blir Polestar for øvrig brukt i tre ulike sammenhenger: Polestar, Polestar Engineered og Polestar-optimering.

Bilmerket Polestar har et tett samarbeid med Volvo, men fungerer som et frittstående merke. De har allerede lansert Polestar 1, en ladbar hybrid med 600 hestekrefter og 1000 Nm, samt elbilen Polestar 2. I fremtiden vil selskapet lansere flere bilmodeller, alle elbiler.

Polestar Engineered er så Volvos elektrifiserte performance-tilbud og er kun tilgjengelig på T8-hybridene i 60 serien. Polestars ekspertise innen høyytelse og effektoptimering brukes til å forbedre bilenes kjøreegenskaper, hjul, bremser, demping, samt programvaren i motorens styringsenhet. Teknologien er utviklet av Polestar for Volvo..

Polestar Optimering er et motoroptimerings-alternativ på alle Volvos biler, som øker motoreffekten og dreiemomentet. I tillegg innebærer optimeringen blant annet også å forbedre responsen fra gasspedalen, girskiftehastighet, girskiftepresisjon og momentfordeling.

