Flere steder her i landet pågår det nå kraftig mobilisering mot utbygging av vindparker. Som oftest står krigen mellom kraftutbyggere og lokalbefolkning som mener naturområder blir raserte.

Dette har medført paradokset at selv naturvernere ofte står på barrikadene for å hindre utbygging av grønn energi.

Men det finnes vindturbiner som ikke vil ødelegge nattesøvnen for dem som er glad i urørt natur. Og de er flytende.

Først i verden

Verdens første flytende vindmølle er faktisk norsk. Den ligger en mil vest for Karmøy og forstyrrer ingen der den ligger for seg selv og produserer strøm. Det har den gjort i ti år nå.

– I begynnelsen kom det folk fra hele verden for å se på den, forteller professor Finn Gunnar Nielsen til TV 2.

– Slagordet nedover i Europa var «you crazy Norwegians», fordi få trodde flytende installasjoner av denne typen ville holde særlig lenge ute i havet, sier han.

Professor Finn Gunnar Nielsen er sammen med TV 2 ute ved den til år gamle havturbinen utenfor Karmøy. Foto: Robert Reinlund/TV 2

Der tok de grundig feil. Etter hvert har andre land skjønt at dette faktisk virket, og andre land har nå startet utbygging av flytende vindparker, mens Norge prioriterer utbygging på land.

Norsk teknologi i Skottland

I Skottland har man bygget en hel flytende vindpark basert på den norske teknologien, det er til alt overmål norske Equinor som har stått for byggingen. Men i Norge har det ikke vært samme interesse fra myndighetene.

Skottland sater på vindturbiner til havs. De er levert av norske Equinor.

Hele krangelen om inngrep i naturen kan unngås dersom man er villig til å satse på havbaserte vindturbiner, ifølge et regnestykke fra professoren som nå jobber ved Universitetet i Bergen.

Han sier man kunne fått plass til alle vindmøller i hele Norge, samt dem som er planlagt på et forholdsvis lite område.

Knapt synlig

– Vi hadde trengt fire ganger fire mil ute i havet, og ingen inne på fastlandet hadde trengt å frykte for inngrep i naturen. De hadde knapt sett dem, sier Nielsen.

Det lille kvadratet markert utenfor Vest-Norge viser hvor mye plass havturbinene hadde tatt. Grafikk: TV 2 Dette kartet fra NVE viser de 13 områdene i Norge som er best egnet for vindkraftutbygging.

Hovedargumentet mot havbaserte vindparker er at de er dyrere å bygge enn dem på land. Nielsen mener dette først og fremst handler om volum.

Blir billigere

Han peker på at de første el-bilene også var dyre å produsere, men at prisen nå har kommet ned på grunn av at det produseres flere.

– Dette er også i ferd med å skje når det gjelder havturbiner, og bare i fjor falt produksjonskostnadene med 24 prosent, sier han.

Professoren mener norske myndigheter nå bør ta en posisjon når det gjelder havturbiner, og får nå støtte fra flere politikere.