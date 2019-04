Kitty har trent i Nordmarka i vinter. Hun har flere ganger løpt hjemmefra til Kobberhaugen som er 13 km unna. Og hun løper lett 30 km i løpet av en dag på skogsløypene i marka.

Men det er annerledes på fjellet. Vær og særlig vind kan skape problemer. Med sine korte bein fester nysnø seg lett under buken. Men værmeldingene er lovende. Første del av påsken ser strålende ut med sol og lite vind.

25 mil

Dette blir den tredje langturen for bikkja. Påsken 2015 gikk hun over Hardangervidda med familien, en tur som tok fem dager. Hun er trofast og følger flokken, går i løypa etter oss og gir seg aldri.

Påsken 2018 var hun på skikkelig langtur. Da startet vi på Fondsbu i Jotunheimen, gikk sørover over Tyin og Skarvheimen, ned til Finse og sør-øst over Hardangervidda, en tur på 25 mil. Turen tok 12 dager med kraftig vind, snø og haglbyger i starten. Og temperaturer ned mot minus 25 grader mot slutten. Men Kitty klarte seg bra. Hun viste aldri tegn til slapphet eller motløshet. Tvertimot sto hun bare og trippa av iver hver eneste morgen, utålmodig etter å komme i gang. Og i de verste vindkulene tok jeg henne inni jakka. Der var det varmt og godt og trygt.

Luxus

Så i år blir det luksus-tur. Vi starter Palmesøndag på Mysuseter, i den sørlige delen av Rondane og tar den veldig korte turen opp til Rondvassbu første dag. Så bruker vi to dager på å komme oss til Venabygd. Og da er vi inne på Ringebufjellet, som er lavere, mildere, uten de bratte motbakkene. Og sånn fortsetter det med myrer og gressletter i fem dager helt ned til Hafjell og til slutt Sjusjøen.

Vi skal campe på DNT-hyttene, med et par hotell-opphold. Og det aller viktigste; vi skal levere reportasjer, rapporter, nyheter og opplevelser til seerne av Nyhetskanalen og TV 2-Nyhetene og leserne av TV 2s nettsider. Vi skal møte folk, lage intervjuer og presentere video fra fjellet, vise hvordan påsken ser ut for de mange som velger å feriere i fjellet i Sør-Norge. Mye av dette ser vi fra Kittys perspektiv, bokstavelig talt helt nede fra skiløypa.

Det er meldt bra vær, men om det er nok snø er usikkert. Det har kommet nysnø i Rondane forrige uke, men lengre sør kan vi oppleve bare flekker og lite snø. Påsken er svært seint på året, vi er langt inne i våren før vi ender på Lillehammer 22 april. Så vi følger TV 2s gamle slagord: Se Hva Som Skjer.

Insta

Og så skal vi forsøke å legge ut små øyeblikk på Instagram. De som har lyst kan følge "tv2folk". Forhåpentligvis kommer det nye oppdateringer her hver dag. Følg med!

Kitty blir åtte år til høsten. Så det kan hende dette blir hennes siste langtur i påsken. Men ikke hennes siste tur. Kitty elsker å være med flokken sin på tur. Hun er en av gjengen. Og det er faktisk lettere for henne å gå på fjellet om vinteren med hard snø. Om sommeren er det busker og steiner som er utfordringer for den lille kroppen. Det krever mer energi enn å gå i skiløypa. Pelsen er tjukk og tett og beskytter henne mot for mye vær. Vinteren på fjellet er derfor hennes favoritt-årstid.