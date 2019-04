Trenerens innrømmelse om skilsmissen får Gauseth til å gapskratte

Mjøndalen scoret fire ganger i siste kamp mot Bodø/Glimt, men sto utrolig nok tomhendte tilbake da dommeren blåste av kampen.

Om det fantes en pris for «årets mest nedbrutte trenerintervju», ville Vegard Hansen vært en brennhet kandidat etter 4-5-tapet på overtid.

– Det er det aller, aller, aller, aller, aller jævligste jeg har opplevd i hele mitt liv.

– Det verste du noensinne har opplevd på fotballbanen?

– Nei, i livet generelt. Jeg tror ikke jeg har hatt det så jævlig som jeg har det nå.

– Hva tenkte du da 5-4-målet kom?

– Er det noen som har en pistol? svarte Hansen.



Fikk mail fra ukjent kvinne

Selv om uttalelsen kunne framstå en smule perspektivløs, ble den godt mottatt i spillergruppa, ifølge kaptein Christian Gauseth.

– Jeg synes det var fint. At vi har en trener som legger såpass i potten at dette er det verste han noensinne har opplevd. Det vitner om et godt liv, og at fotballen og Mjøndalen betyr veldig mye for ham. Det liker jeg, sier Gauseth.

På spørsmål om han fortsatt står inne for uttalelsen om at overtidstapet er den verste opplevelsen i hans liv, svarer Hansen:

– Hadde jeg funnet en pistol, så er jeg redd at.... Nei da. Det var ikke så ille. Jeg prøvde å forklare hvordan jeg følte det akkurat der og da. Du føler at du skal dø når du slipper inn 4-5 på overtid, sier Hansen.

Han fikk noen henvendelser både fra kjente og ukjente i etterkant av uttalelsen. Deriblant en e-post fra en kvinne som syntes det var «fælt at en trener skal leite etter våpen etter et tap i en fotballkamp».

– Det skjønner jeg, for så vidt. Men jeg håper folk skjønner at jeg ikke mente det bokstavelig, sier Hansen.

Og legger til:

– Du har rett, Christian. Jeg har hatt et bra liv, og ikke opplevd mye vondt. Men alt det vonde jeg kan huske, har vært fra fotballsammenheng. Jeg har vært heldig og sluppet unna andre ting så langt.

– Er du ikke skilt da? spør Gauseth.

– Jo, men det var ikke så ille. Det var verre med 4-5 på overtid her, det kan jeg love deg, svarer Hansen.