Etter at det lenge var fritt frem for elbilene i kollektivfeltene, har det etter hvert blitt strammet inn på dette.

I 2015 ble kollektivfeltet fra Sandvika og inn til Oslo stengt for elbiler uten passasjer mellom klokken 07 og 09 på morgen. Senere har det blitt lignende ordninger flere andre steder.

Men det viser seg at ikke alle elbileiere tar dette like mye på alvor.

Denne uken har politiet hatt kontroll på E18 på Gyssestad i Bærum, inn mot Oslo.

Lure seg unna

Og bare torsdag formiddag ble 19 biler stoppet i kollektivfeltet, 16 av dem var elbiler.

Det er lokalavisen Budstikka som først skrev om dette. De var også til stede da en Tesla-sjåfør forsøkte å lure seg unna, ved å svinge inn i køen da han oppdaget kontrollen lenger fremme.

Så enkelt var det imidlertid ikke å komme unna. Vedkommende ble vinket inn og presentert for et forenklet forelegg, noe han ikke var spesielt fornøyd med...

Kunne tatt dobbelt så mange

Kontrollen ble gjennomført av politioverbetjent Finn Erik Grønli ved Trafikkorpset, som var alene om å kontrollere og vinke inn bilene:

– Hadde vi vært flere, så kunne vi tatt dobbelt så mange. Det er nesten utømmelig. Det er litt merkelig at man synes det er greit å betale 5.500 kroner. Det er mye penger, men det får være opp til hver enkelt, sier Grønli, til Budstikka.

Ulovlig kjøring i kollektivfeltet koster altså 5.500 kroner hvis man blir tatt. Men erfaringene fra en rekke kontroller i dette området viser at mange rett og slett tar sjansen på det, for å komme seg litt fortere fram.

Å slippe elbilene til i kollektivfeltet var med på å gjøre det ekstra attraktivt å kjøre elektrisk. Men pågangen ble etter hvert så stor at dette måtte begrenses. Foto: Scanpix.

Frustrerte bussjåfører

Bakgrunnen for at det har blitt strammet inn for elbilbruken i kollektivfeltene er at antallet elbiler etter hvert har gått ut over flyten her, særlig i rushtiden. Dermed ble elbilene til et problem for de kollektivfeltet opprinnelig var ment for: Busser og taxier.

Særlig innen bussnæringen har det vært frustrasjoner. Sjåfører har stått fram og hevdet at at alle elbilene i kollektivfeltet gjør jobben deres vanskelig – og også fører til forsinkelser. Dermed kom det innstramminger – som mange elbileiere tydeligvis ikke har fått med seg, eller eventuelt helt bevisst bryter...

75 prosent nedgang

Målinger fra Statens vegvesen viste for øvrig at antall elbiler i kollektivfeltet mellom Sandvika og Oslo sank kraftig etter at regelen om passasjer ble innført. Den kom 1. juni. En måling i september samme år, viste at antall elbiler på strekningen i samme tidsrom hadde gått ned med 75 prosent.

Senere har det tatt seg noe opp. Det mener Vegvesenet skyldes både at det stadig blir flere elbiler ute på veiene, men også at flere har begynt å dele bil i rushtiden.

Men dropper man passasjeren, kan det altså bli dyrt.

