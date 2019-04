– Dette var helt strøkent. Det var som å vinne i lotto dette her, så dette må dere bare fortsette med, sier Øystein Svenberg fra sykesengen.

Etter å ha blitt operert på morgenen, satte han seg opp i sengen med et stort smil da Kathrine Moholt og Anders Hoff ledet an over 20 sykehusansatte i en spesiallaget koreografi.

Det populære programleder-paret er på plass for å spre danseglede sammen med de ivrige ansatte ved sykehuset på Kalnes i Østfold.

– Dette har vært en helt strålende og meningsfylt dag, forteller Kathrine etter å ha danset seg nedover gangen og sett smilene spre seg.

Anders og Kathrine og andre TV 2-ansatte ble utfordret av programleder i «TV 2 hjelper deg», Solveig Barstad, til å gjøre en dugnadsinnsats for noen utenfor TV 2.

Som del av dugnaden ga «Skal vi danse» bort et dansekurs.

– Vi fikk inn svært mange gode søknader, men denne stakk seg ut, forteller Hoff.

Vil ta dansen inn på pasientrommene

Helsefagarbeider Anne-Lise Antonsen skrev søknaden på vegne av kollegene sine da hun leste om prosjektet i en pause på jobben.

– Jeg tenkte at dette var ypperlig for oss på avdelinga, men jeg hadde aldri trodd at vi skulle vinne, sier Antonsen.

– At jeg søkte var egentlig veldig impulsivt, forteller Anne-Lise Antonsen. Foto: Tommy Storhaug

Nå ønsker de ansatte å bruke dans til å motivere de ansatte, men særlig til å få pasientene på avdelingen opp av senga så fort som mulig etter en operasjon.

Den gastrokirurgiske avdelingen er ERAS-sertifisert, som handler om rask rehabilitering etter gjennomgått kirurgi. Et av prinsippene i behandlingen er å være i bevegelse.

– Vi håper jo at dette får en smittende effekt over på pasientene, slik at de kan være mer i bevegelse, sier sykepleier Jeanette Opsahl Fladeby.

Begeistrede pasienter

Dansen ble tatt godt i mot av pasientene i Østfold. En av de som lot seg begeistre var pasient Randi Hissingby.

– Jeg ble så overrasket og glad, dette har jeg aldri vært med på før, sier hun. Både hun og flere andre pasienter kom seg på bena for å se på ståheien og prøve seg på bevegelsene.

Oppfordrer andre til å lære seg dansen

Katrine Moholt håper nå at andre ansatte på sykehus over hele landet vil lære seg koreografien.

– Vi håper både ansatte og pasienter over hele landet vil danse den minst to ganger i uka, slik at de kan komme seg fortere opp av senga, sier Moholt.

Proffdanser Nadya Khamitskaya, som har laget koreografien forteller at det er meningen at dansen skal kunne tilpasses pasienter med reduserte bevegelsesmuligheter.

– Det viktigste er å kjenne på gleden fra musikken. Jeg har faktisk gått igjennom koreografien liggende, for å forsikre meg om at dette er noe alle kan være med på, uansett fysisk form, sier Khamitskaya.

Koreografien er laget etter Meghan Trainor-låta «Better when I'm dancing»(Sony Music).

Se dansen, og lær deg koreografien her!