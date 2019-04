Vurderer vakthold på guttekamper etter vold

Onsdag kveld hadde fotballklubben Grei ekstraordinært styremøte etter voldshendelsen i gutter 16-kampen mellom Grüner og Grei tirsdag 9. april.

Tilskuere på kampen stormet banen etter en takling fra en Grüner-spiller mot en Grei-spiller, og angrep flere av Grüner-spillerne. Både politi og ambulanse rykket ut til stedet.

Spillergruppen til Grei hadde også et møte der nærmeste trenerapparat og deler av administrasjonen i klubben var tilstede.

Klubben tok for seg detaljer rundt hendelsen og hvordan de skal håndtere problemet fremover.

Vurderer vakthold

En konsekvens av voldshendelsen er at Grei fremover vil vurdere vakthold rundt kampene til G16-laget.

– Det er en av tingene vi definitivt vurderer. Vi må finne en balanse på dette, så vi ikke skaper ytterligere dramatikk og balanse, forteller leder i Grei, Asgeir Gundersen Moripen til TV 2.

– Tenker du egne vakter fra klubben eller mer profesjonelle vakter?

– Det er den type vurderinger vi må gjøre.

– Er du redd for at dette skal skje igjen?

– Man kan aldri si aldri, vi ønsker selvfølgelig ikke det. Vi har slått ned på dette, men det er aldri en garanti for at det ikke kan skje igjen.

– Har dere bannlyst de involverte tilskuerne fra kampene deres?

– Ja, vi vil i hvert fall følge opp det sporet. Alle fortjener en mulighet videre i livet når de har sonet sin dom og så videre, men vi kommer til å følge det tett og slå ned på det om det blir tilløp til noe mer.

Moripen forteller at Grei-spillerne er rystet av det som har skjedd, og at de nå vil jobbe for at spillergruppen skal føle seg trygg.

– Guttene er preget. Om det var skremmende for motstander og andre tilskuere, så ble gutta også skremt av dette. De skjønner alvoret. Nå vi sørge for å skape en trygghet for dem igjen, sier klubblederen.

Anmelder saken

Grei har fått oversikt over de involverte og understreker at det ikke er spillere eller medlemmer av klubben.

– Midt oppi alt det triste, er jeg glad for at de som står bak verken er spillere eller medlemmer av klubben. Vi har navn på tilskuerne som var involvert, og dette er bekjente fra skolen, forteller Moripen og legger til:

– Vi friskmelder ikke situasjonen, og dette vil få følger for hvordan vi skal skape en trygg arena for fotballen framover. Det vurderes ulike tiltak for hva vi gjør i kampsituasjoner rundt dette laget. Det er en hverdag som handler om skole og fritid, og en hverdag som er fotball. Det å være en del av en vennegjeng kan være krevende med tanke på internjustis, og derfor må vi hjelpe gutta som vil spille fotball slik at de skal kunne gjøre det, uten at det kommer andre elementer og ødelegger.