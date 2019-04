Ble mistenkt for narkotikabruk, hadde kronisk sykdom

Se historien til Jesper Munk i vinduet øverst.

To år etter den skremmende hendelsen, som den danske håndballspilleren trodde ville bety et farvel til håndballen for alltid, er han klar til å snakke om sykdommen.

– En mandag for to år siden våknet jeg opp og hadde en strek på øyet som var sløret. Jeg tok ikke affære med en gang, men da jeg fredag samme uke mistet synet på høyre øye, måtte jeg sjekke det opp, forteller Munk til TV 2.

Se Norge - Sverige torsdag kl.18.15 på TV 2 og Sumo.

– Da legen holdt opp noen fingre og ba meg si hvor mange jeg så, lurte jeg på om han trodde jeg var dum. Jeg så jo de tre. Men legen holdt opp fem fingre.. Først da skjønte jeg at noe var ordentlig galt, forteller Munk.

I starten antok legene at det ikke var en sykdom.

– Jeg kom inn der midt i 20-årene med synsforstyrrelser. Legen trodde jeg hadde drukket mange øl, eller gikk på stoff. Og spurte gang på gang om det. Det var jo slett ikke tilfelle, så til slutt ble det tatt tester, og alle slo ut på MS, forklarer dansken.

Trodde håndballdrømmen var knust

Munk har spilt håndball siden han var liten. Da dette skjedde spilte han i dansk 1.divisjon og jobbet ved siden av.

Den store drømmen hans var å kunne leve av sin hobby. To uker tidligere var den drømmen nær ved å gå i oppfyllelse da han fikk kontrakt i Norge med ØIF Arendal.

– Den drømmen så jeg briste av denne sykdommen. Jeg måtte bearbeide det at jeg kanskje aldri kunne spille håndball igjen. Og tanken på det var nesten en større smell enn beskjeden om selve sykdommen. Det var en tung periode, erkjenner Munk.

Det gikk seks uker fra han mistet synet til han kunne se igjen.

– Jeg prøvde meg på litt håndball, men med en gang pulsen gikk opp mistet jeg synet igjen. Jeg snakket med daglig leder i ØIF Arendal Bjørn Gunnar Bruun-Hansen og trener Marinko Kurtovic. De var veldig snille og ba meg komme til Norge. Jeg fortalte om sykdommen til de nye lagkameratene også og fikk en veldig flott støtte, sier Munk og ser tilbake.

Han prøvde mange ulike ting for å bli så bra som mulig. Familien hans jobbet på spreng for å hjelpe strekspilleren. Munk vet ikke hva som hjalp eller hva som skjedde, men etter tre måneder var han nesten som før han fikk sykdommen.

– Nå går jeg på medisiner. En pille en gang om dagen holder sykdommen i sjakk, så jeg er heldig. Jeg trenger mer restitusjon enn mange andre, så jeg er blitt godt kjent med sofaen, sier Munk med et smil.