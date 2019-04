– USA ber om å få Assange utlevert

Julian Assange sin svenske advokat, Per E. Samuelson, sier ifølge NTB at hans klient er redd for at USA i hemmelighet har søkt om å få ham utlevert dit.

Blir han utlevert til USA risikerer Assange en svært lang fengselsstraff.

Samuelson regner med at USA i løpet av timer eller dager vil legge fram detaljer om en hemmelig tiltale som han mener er utarbeidet av påtalemyndigheten i landet.

– Jeg har sammen med de britiske og amerikanske advokatene lest de offisielle opplysningene som er kommet ut. Her og der har det lekket informasjon om at det pågår en rettsprosess mot ham, sier han.

Stjålne e-poster

Det handler både om eldre lovbrudd og om hendelsene under den amerikanske valgkampen i 2016, da eposter stjålet fra Demokratene ble spredt av WikiLeaks.

– Jeg har lest uttalelser fra justisministeren, FBI-sjefen og CIA-sjefen som klart og tydelig viser at de er ute etter ham. Dette er ingen lek, sier Samuelson.

Ecuadors president opplyser at Assange ikke vil bli utlevert til et land som har dødsstraff, melder AFP.

En talsmann for Vladimir Putin sier at Russland ønsker at rettighetene til Assange vil sikres etter arrestasjonen.

Støtte i sosiale medier

I sosiale medier er det flere som har reagert på pågripelsen av Julian Assange. Én av disse er Edward Snowden. Snowden er en amerikansk IT-tekniker og varlser som lekket graderte opplysninger om det amerikanske etterretningsprogrammet PRISM til avisene The Guardian og The Washington Post i 2013.

– Bildene av Julian Assange som blir ført ut av Ecuadors ambassade av britisk politi kommer til å ende opp i historiebøkene. Assange sine kritikere kan juble, men dette er et mørkt øyeblikk for pressefriheten, skriver Snowden på Twitter.

Skuespilleren og modellen Pamela Anderson har også vist sin støtte til Assange i sosiale medier. Anderson besøkte Assange flere ganger da han oppholdt seg på Ecuadors ambassade.

– Jeg er i sjokk. Hvordan kunne dere gjøre dette, Equador? Hvordan kunne dere gjøre dette, Storbritannia? Selvfølgelig, dere er USAs b***, og trenger en avledning fra deres idiotiske Brexit-tull, skriver Anderson på Twitter.

(NTB/TV 2)