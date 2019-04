Arrangementet blir flyttet fra Tjuvholmen og Fornebu og inne i Telenor Arena i Bærum. Alle øvelser skal gjennomføres i løpet av den 31. august.

Under X Games 2018 strakk øvelsene seg over tre dager, hvor det ble konkurrert i Rullebrett Street og Big Air for både ski og snøbrett. Disse øvelsene er også med i år, i tillegg til at Moto X debuterer i X Games Norway.

I løpet av ti og en halv time skal kvalifiseringer og finaler være ferdig, men tidsrammen var ikke den største utfordringen for arrangøren.

Hvordan man skal gjennomføre en Big Air-konkurranse under tak, brukte X Games Norway-leder Henning Andersen tid på å løse. Løsningen ble å lage et hull i taket for at ski- og snowboardkjørerne skal få nok fart.

– Det tok litt tid å finne løsningen på denne ideen, men nå sitter det. Med ski, snowboard, skateboard og Moto X på samme dag, og under ett tak, blir dette en helt spesiell opplevelse for publikum. Vi kjenner ikke til noe arrangement i verden med et lignende program innendørs, sier Andersen.

Arrangøren bygger et 40 meter høyt stilas på utsiden av arenaen. Utøverne raser gjennom taket i 45 graders stup og i 70 kilometer i timen. Hoppet er konstruert på en ny måte slik at siktlinjene for publikum blir optimale.

– Vi testet det nye hoppdesignet i Hafjell i vinter. Det har mye brattere take-off enn vanlig, men utøverne får lenger tid i lufta. Testen viste at utøverne digger hoppet og kan gjøre sine beste triks, sier Andersen.

Alle vinnerne fra X Games Norway 2018 kommer for å forsvare titlene sine, blant annet skikjøreren Birk Ruud (19) fra Bærum. Skulle Ruud vinne i år også, vil han bli den første skikjøreren til å vinne tre X Games-gull på rad i Big Air.