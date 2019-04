Det bekrefter politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt overfor TV 2.

– Bakgrunnen er at snøen har forsvunnet, og vi ønsker å sikre at det ikke er noe vi har gått glipp av, sier Brøske.

– Er det noe som tyder på at dere har gått glipp av noe?

– Nei, men vi ønsker å være helt sikre, og vi foretar derfor et hundesøk nå i dag, sier han.

Undersøkelsene utenfor boligen er planlagte og vil foregå både torsdag og fredag.

Politiet oppfordrer samtidig folk som ferdes i området ved Sloraveien, om å være observante på gjenstander som måtte dukke opp nå som snøen er borte.

Ingen ny kontakt

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt eget hjem i Lørenskog 31. oktober i fjor. Etter mer enn fem måneder sier politiet at de fortsatt har et håp om at Hagen skal kunne komme hjem i live.

Ikke siden 11. februar har politiet hatt kontakt med den angivelige motparten. Politiets hovedteori er fortsatt at milliardærkona har blitt ført bort mot sin vilje.

Politiet har gjennomført mer enn 250 avhør i saken. De har også fått inn mer enn 1.600 tips, forteller Brøske torsdag formiddag. Nærmest daglig gjennomføres det nye avhør.

Politiet er ved Hagens bolig i Lørenskog. Foto: Kenneth Fossheim/TV 2

Flere av tipsene betegnes som konkrete. Det dreier seg blant annet om kjøretøy og mulige steder der Anne Elisabeth Hagen kan befinne seg. Politiet vil ikke svare på om de har spanet eller aksjonert mot enkeltadresser på bakgrunn av tipsene de har fått inn.

Trolig planlagt

Politiet ønsker fremdeles ikke å kommentere hvilke eventuelle funn de har gjort inne i ekteparets bolig. Brøske sier imidlertid at politiet har indikasjoner på at de antatte kidnapperne har planlagt bortføringen over lengre tid.

«Slik saken står nå, er det av hensyn til den pågående etterforskingen, fortsatt svært begrenset hva politiet kan kommentere rundt konkrete detaljer knyttet til etterforskingsskritt, spor, avhør og hva vi sitter med av opplysninger og informasjon», heter det i en pressemelding torsdag.