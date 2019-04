Eg er dritlei brexit.

Eg har brexit-fatigue.

Eg ligg vaken om natta og forbannar David Cameron for å ha komme opp med ideen om folkeavrøysting.

Eg har mareritt om Theresa May.

«Brexit means brexit.»

Brexit har teke år av livet mitt.

Mann (44) – blir mann (45) – blir mann (46).

Livet mitt renn ut i brexit-sand.

Tida går – brexit består.

Men denne gongen er eg sikker; eg skal aldri lage ei einaste brexit-sak igjen!

Telefonen ringer. Sjefen ringer. London calling.

Det er nok ei avrøysting i underhuset. Nok ein skjebnedag.

Mayday! Mayday!

Som den brexit-hora eg er, kastar eg meg på første fly.

Folkeavstemminga skulle løyse det evig problematisk forholdet til Europa.

For Storbritannia er kanskje eit lite land – men det er også eit stort land.

Det er landet til Shakespeare, Churchill, The Beatles, Beckham sin høgrefot, Beckham sin venstrefot. Og no også brexit.

Den nye olja, tenker eg.

Det er dette som er den nye olja; brexit!

Det er dette vi skal leve av i nyhetene framover – brexit.

You can check out any time you like, but you can never leave.

Evig EU-utmelding. Evig brexit.

Eg har egg og brexit til breakfast og kvelds.

Eg drøymer om brexit, om tollunion og EØS.

Eg drøymer om mjuk brexit, og hard brexit.

Har mareritt om May som mister stemma.

Klovnen Boris med Farage i ein garasje.

Der klunker Juncker from Tusk till dawn.

Ordrer, oooorder! The no’s have it. The nooooo's!

Bercow slår siste speaker i brexit-kista.

Britane er kanskje på artikkel 50, men eg er på minst på fem hundre!

Fra 24. juni 2016 - dagen etter at britene stemte for å melde seg ut av EU. I Pride London-paraden var meningene om brexit delte - som ellers i befolkningen. Foto: Christian Økland / TV 2

For det er den draumen me ber på

at noko vedunderleg skal skje,

at det må skje –

at tidi skal opna seg

at hjarta skal opna seg

at dører skal opna seg

At EU skal opna seg.

At kjeldor skal springa

At brexit skal opna seg!

At me ei morgonstund skal glida inn på Themsen

til ein land som er ferdig med brexit.