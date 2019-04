I gruppespillet i Europa League slapp ikke Arsenal inn mål i fem av seks kamper mot Sporting Lisboa, Vorskla og Qarabag.

Kun hjemme mot Vorskla slapp de inn mål, men de slo ukrainerne 4-2 og vant gruppen.

I utslagsrundene mot BATE Borisov og Rennes tapte de 0-1 og 1-3 på bortebane, men tok seg videre med en 3-0-seier hjemme på Emirates mot begge lag.

Etter femten bortekamper i Premier League har «The Gunners» sluppet inn mål i samtlige femten. I snitt slipper de inn nesten to mål hver gang de er på reisefot rundt om i England.

På en pressekonferanse dagen før kampen mot Napoli erkjenner Arsenals angrepsspiller Alexandre Lacazette at borteformen ikke er som de ønsker.

– Vi vet vi er bedre hjemme enn borte, men vi vet vi kan få et bra resultat borte også. Begge kampene er viktige for oss, sier franskmannen.

TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg mener Unai Emerys mannskap har slitt såpass på bortebane at de er avhengig av å vinne på hjemmebane om de skal ta seg videre.

– De ser ut som to forskjellige lag hjemme og borte. De har slitt voldsomt på bortebane, ikke bare i Premier League, men også i Europa League, hvor de har tapt de to siste bortekampene sine. Sannsynligvis må de gjøre jobben hjemme på Emirates, sier Finstad Berg.

Napoli et knepp for store – tross dårlig form

I Serie A ligger Napoli på andreplass, 20 poeng bak serieleder Juventus og syv poeng foran Inter med syv kamper igjen å spille. Siden de vant 1-4 borte mot Roma i slutten av mars har de tapt borte mot Empoli og spilt uavgjort hjemme mot Genoa.

Det bryr ikke Napoli-manager Carlo Ancelotti seg om.

– I de siste dagene har vi sannsynligvis mistet litt selvtillit, men det bekymrer ikke meg. Hvis vi fokuserer på vår strategi, er jeg sikker på at bra ting vil skje, sier den tidligere Bayern München- og Chelsea-treneren.

Ancelotti ser mørkere på at han skal møte en trener som har vunnet Europa League tre ganger på rad med Sevilla.

– Han har erfaring med denne typen kamper og det faktum at det er han som er på Arsenal-benken i morgen gjør ting vanskelig for oss, sier Napoli-treneren.

Likevel vil TV 2s fotballekspert trekke frem Italias nest beste lag som en favoritt foran de to oppgjørene.

– Jeg ville hevde at toppnivået til Napoli er høyere enn Arsenal sitt. Hvis vi får se det gode, gamle Napoli, det som har imponert oss mye tidligere i sesongen, så bør de kanskje være et lite knepp for store for Arsenal, sier Finstad Berg.

Se første kvartfinale mellom Arsenal og Napoli på TV 2 Sport 1 og Sumo fra kl. 20:30.