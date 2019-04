30. mars klatret Jack Hermansson opp til en tiendeplass på UFC-rankingen etter å ha brukt bare 49 sekunder på å slå amerikanske David Branch.

Så høyt rangert har ingen andre nordmenn vært.

– Jack er blant en liten nano-promille av de aller beste fighterne i verden. For å komme topp ti så må man ha slått mye bra folk, det er ikke et lucky-punch å komme dit, forteller Viasats kampsportekspert Ole Edvard Pedersen.

Og legger til:

– Det er helt utrolig stort og denne vektklassen er en av de virkelig tøffe vektklassene i UFC. Å være topp ti-ranket som fighter i UFC vil jeg si at er noe av det råeste det er mulig å oppnå som fighter i dag.

På vei mot toppen

Hermansson er født i Uddevalla i Sverige, men flyttet til Norge som 18-åring. «The Joker» har vært med i UFC-sirkuset siden 2016, og i slutten av april møter norsk-svensken verdenstreer Ronaldo «Jacaré» Souza i den største UFC-kampen en nordmann noensinne har gått.

– Det er kjempestort! Jeg har egentlig forventet at det skulle skje, men det skjedde litt raskere enn jeg hadde tenkt. I norsk sammenheng er det gigantisk. Det er til og med større enn å vinne VM i langrenn, sier Hermanssons trener, Mohsen Bahari.

GODE MULIGHETER: Jack Hermansson og trener Mohsen Bahari har troa på at verdenstoppen kan nås raskt. FOTO: Viaplay

En seier i denne kampen vil potensielt bety et nytt stort steg i retning toppen av UFC-rankingen.

– Jeg tror det er ganske unngåelig at jeg tar et reelt skritt opp på rankingen igjen og havner der oppe i toppen. Jeg ser for meg hvis jeg vinner denne kampen, så kommer det til å lede til en annen veldig stor kamp på slutten av året, forteller Jack Hermansson til TV 2.

Selv om Hermansson er helt fersk i toppen av UFC, mener kampsporteksperten Ole Edvard Pedersen at mulighetene for seier absolutt er til stede.

– Han har jo åpenbart muligheter. Han hadde ikke fått kampen hvis han ikke hadde en fair sjanse, men Jacaré er ranket som nummer tre og er en slags legende i UFC-systemet. Jack er fersk, men basert på stil, fysikk og stamina som er avgjørende for å vinne har Jack en helt reell sjanse, forklarer Pedersen.

Verdens beste om ett år

30-åringen har hatt en formidabel utvikling i ringen de siste årene og ser ut til å ta de stegene som trengs for å nå toppen.

– Jeg har jobbet hardt i mange år for å klatre opp på MMA-stigen, og nå er jeg blant de beste i verden, og det er der jeg har lyst til å være. Jeg føler når jeg har klart å bli ranket som nummer ti så er det ikke så mange mål igjen enn å bli nummer én. Jeg føler det er et realistisk mål og det er det vi går for, sier Hermansson.

– Når vil Norge ha verdens beste fighter?

– Jeg har spådd om ett års tid, men det er ikke sånn for meg at hvis jeg skulle tape en kamp på veien, tenker jeg ikke at nå er det kjørt. Jeg prøver å vinne de kampene som skal til for å komme dit og ramler jeg på veien så kommer jeg til å reise meg opp igjen og fortsette å kjempe til jeg har oppnådd målet mitt.