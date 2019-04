Påskeværet: – De neste syv dagene er bankers

Allerede mandag kunne Storms meteorologer melde om at det ligger an til å bli fantastisk påskevær i store deler av landet.

Et kraftig høytrykk har «parkert» ved Norge og gir fantastisk vær i Trøndelag og sørover i Palmehelgen og inn i påskeuken.

Opp mot 15 grader

– De neste sju neste dagene er bankers. Fra skjærtorsdag og ut påsken er det litt mer usikkerhet, men slik det ser ut nå er det stor sannsynlighet for at det fortsatt vil holde seg bra, sier langtidsmeteorolog hos StormGeo, Frode H. Korneliussen til TV 2.

Han forteller at temperaturene gradvis vil stige dag for dag, og at man kan få opp mot 15 grader flere steder i Sør-Norge mot slutten av påskeuka.

– Temperaturene stiger sakte men sikkert. Torsdag vil være den kaldeste på en stund, og så stiger temperaturen gradvis hver dag. Inn i selve påsken kan det bli varmere enn normalt for årstiden med dagtemperaturer opp mot 15 grader. Det blir en betydelig døgnvariasjon og fortsatt kalde netter, sier Korneliussen.

På høyfjellet i Sør-Norge kan man vente seg minusgrader om natten, men gradvis stigende temperaturer på dagtid ut over påskeuken.

Nedtur i nord

Folk lengst nord må imidlertid belage seg på en langt gråere værtype. Fra fredag og gjennom palmehelgen kan det komme regn eller sluddbyger, men det letter noe fra mandag.

– Nord-Norge ligger i faresonen hele tiden, men mandag og tirsdag ser ut til å bli fin i hele landet. Det kommer dessuten inn noe «rusk» i Barentshavet når påskehelgen nærmer seg, så det ser ikke så lovende ut lengst nord, konstaterer Korneliussen.

Regn og torden i Europa

Påsken er også en tid der mange nordmenn velger å sette kursen mot sydligere strøk. Flere velger utlandet på bekostning av hytta denne påsken, viser Virkes befolkningsundersøkelse.

Salerno sørøst i Italia onsdag: Stormy sky over Salerno City, S Italy this morning, Apr 10th. Report: Angelo Concilio pic.twitter.com/MGE4JGVDGu — severe-weather.EU (@severeweatherEU) April 10, 2019

25 prosent av de som tar ferie, oppgir at de skal til utlandet. Det nye i år er at mange flere oppgir Italia og Polen som destinasjon for påsken, sammenlignet med i fjor, skriver de i en pressemelding.

De som har lagt turen til Italia, risikerer imidlertid å få seg en kalddusj. Det er nemlig urolig vær nedover i Europa, og det vil fortsette gjennom helgen.

– Det er veldig mye byger utenfor Italia, Korsika og Sardinia. Det ligger et system i Adriaterhavet utenfor Balkan. De systemene er helt annerledes enn de vi er vant til i Norge. Det er ikke særlig vind og de forflytter seg sakte. De blir ikke svekket heller, men fortsetter med full styrke, forteller vakthavende meteorolog hos StormGeo, Isak Slettebø til TV 2.