Saftig gulrotkake i langpanne

Melkefri: Velg soyabasert nøytral kremost og smøremyk Mellange uten melk til ostekremen.

Glutenfri: Se egen oppskrift lengre ned.

Eggefri: Se egen oppskrift lengre ned.

Gulrotkake

7 dl hvetemel

2 ss bakepulver

1 1/2 ts natron

5 dl demerarasukker / brunt sukker

1 ss kanel

6 egg

1 ts salt

4 dl Vita hjertego` olje eller soyaolje

12 dl finrevet gulrot

revet skall av 1 appelsin (kun det gule)

1 ½ ts finrevet frisk ingefær

Ostekrem

250 g myk kremost eller soyabasert kremost naturell

250 g smøremyk margarin uten melk

ca 500 g melis

vaniljesukker eller frø fra 1 vaniljestang

Gulrotkake

Bland sammen de tørre ingrediensene. Pisk sammen egg og olje. Tilsett revet gulrøtter, finrevet appelsinskall, finhakket ingefær og sikt inn det tørre. Bland sammen til en glatt røre.

Kle en langpanne med bakepapir og fordel røren jevnt utover. Stek på nederste rille i varm stekeovn 175 grader i 40-45 min.

Avkjøl på rist før kremen smøres jevnt utover.

Ostekrem

Ost og smøremyk margarin til kremen bør være myk/romtemperert. Rør osten til en glatt krem sammen med melis og frø fra vanilje. Tilsett myk margarin i små klatter.

Bre kremen over den avkjølte kaken.

Sett kaldt et par timer slik at kremen stivner. Kaken kan med fordel lages et par dager før den skal serveres.

Glutenfri gulrotkake

Bruk rund/springform 24 cm