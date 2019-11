Dette er den beste kjøkkenmaskinen

Pris: 6495,-

Bollevolum: 4,8L

Vekt: 7,8kg

Effekt: 1200W

Kommer med: flatvisp, ballongvisp, eltekrok, ekstra 3,7L bolle, slikkepott, sprutdeksel og universallokk

Vurdering: Kjøkkenmaskinen pisker marengs raskt og gir et veldig luftig og godt resultat på kakerøre. Det er positivt at den har et lys som gjør at du ser hva som er i bollen, og selve glassbollen har et dl mål på siden. Den kommer også med et lokk som er praktisk for heving. Den sliter derimot med å elte en brøddeig, ettersom mye av melet ligger igjen i bunnen.

Terningkast: 3