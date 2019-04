– Det er krevende å både skulle gjennomføre reformen og holde trykket oppe mot kriminalitet. Vi må vurdere om det er for mye på én gang, sa justisminister Jøran Kallmyr (Frp) da han deltok på Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.

Han varsler nå en stortingsmelding, hvor det kan bli foreslått endringer og justeringer på bakgrunn av kritikken som er kommet mot den såkalte nærpolitireformen. Den trådte i kraft for over tre år siden og har fortsatt ett år igjen før den skal være gjennomført.

Stor misnøye

– Det største problemet med politireformen er at den ikke har blitt gjennomført for lenge siden. Verden og kriminaliteten endrer seg, sier Kallmyr til NTB.

I en rapport Arbeidsforskningsinstituttet offentliggjorde torsdag, framgår det imidlertid at to av tre politiansatte går hjem med en dårlig følelse etter endt arbeidsdag, at politifolk opplever at de er fjernere fra lokalmiljøet og at åtte av ti respondenter mener politireformen ikke gir publikum et bedre polititilbud.

– Krevende situasjon

Kallmyr ville ikke være konkret på hvilke eventuelle endringer han vil foreslå, men viser blant annet til en evaluering Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), hvor det blir anbefalt å ha et ambisjonsnivå som samsvarer med ressurstilførselen.

«Alt kan ikke bli bedre, og alt kan ikke gjøres på én gang. En tydeligere prioritering mellom målene for reformen er nødvendig», skriver direktoratet.

– Det er en krevende situasjon, og vi må vurdere det er riktig å ta ut gevinstene allerede nå. Skal vi gjøre endringer og justeringer, må vi kommer tilbake til Stortinget om akkurat det, sier justisministeren til NRK.

