Dette må du passe på før du bestiller sommerferietur

Svært mange nordmenn har utsatt planleggingen av sommerferien i år. TV 2 omtalte i mars en undersøkelse som viser at 75 prosent ennå ikke har bestilt årets ferie.

Nå nærmer imidlertid sommeren seg, og ifølge Forbrukerrådet har tre av ti tenkt å benytte påsken til å planlegge sommerferien.

Forbrukerrådet går ut med noen tips det kan være greit å ha i bakhodet når årets sommer skal planlegges.

1. Bruk kredittkort eller bankkort med Visa eller Mastercard

På denne måten sikres du at du får pengene igjen dersom selger bryter forbrukerrettighetene eller om selger går konkurs.

– Hvis du for eksempel kjøper en flyreise og flyselskapet går konkurs, kan det hende at du ikke får tilbake pengene. Men hvis du betaler med kredittkort eller visakort, så vil banken utbetale det beløpet, så det er en veldig god ordning for både svindel og konkurssaker, sier leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet, Pia Cecilie Høst.

Hun understreker at Forbrukerrådet ikke oppfordrer folk til å sette seg i kredittkortgjeld man ikke kan betale.

– Ikke kjøp reiser du ikke har råd til, men om du har penger til ferien, er det lurt å bruke kredittkort.

2. Sjekk at du er forsikret

Om du betaler reisen med kredittkort, er reiseforsikring inkludert i de fleste kredittkortene. Ifølge Forbrukerrådet er disse forsikringene som regel gode nok, med mindre man planlegger å gjøre noe svært risikofylt i ferien.

Mange kan bli usikker og stresset i en bestillingsprosess når man får opp tilbud om å kjøpe reiseforsikring samtidig med reisen. Husk da at du er dekket hvis du betaler med kredittkort, og mange har dessuten en annen helårs reiseforsikring.

– Vi ser at mange er dobbeltforsikret, og da betaler man for mer enn det man trenger. Men det er viktig å sjekke at man har forsikring. Det verste scenariet er om man blir syk under reisen. Da er det viktig at man er forsikret, sier Pia Cecilie Høst.

3. Det er alltid best å bestille tjenesten direkte fra leverandøren

Forbrukerrådet anbefaler folk å unngå å bestille reise og hotell via ulike tredjepartsportaler. Årsaken er at det kan være vanskeligere å nå fram med en klage om noe skulle gå galt med bestillingen eller med reisen.