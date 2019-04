I desember i fjor bekreftet Petter Northug jr. (33) at tiden som profesjonell langrennsløper var over.

Det markerte samtidig en ny æra for skifantomet fra Mosvik – som sportsprofil for TV 2.

33-åringen startet sitt nye samarbeid med kanalen i livesatsningen fra ski-VM i Østerrike, «Camp Seefeld».

Flytter sørover

Når TV 2 møter Northug under innspillingen av det nye realityprogrammet «Landskampen» på den greske øya Rhodos, bekrefter ski-pensjonisten at han på sikt kommer til å flytte fra Trondheim til hovedstaden.

– Ja, det blir nok mer og mer base i Oslo. Den siste måneden har jeg merket at det er der min jobb har vært nå, og at det er den basen det er enklest å ha. Jeg har jo egentlig vært mer i Oslo enn i Trondheim etter at jeg la opp, forteller han.

Men han kommer ikke til å slippe Trøndelag-tilværelsen helt.

– Det blir nok mer hytta i Trondheim, også base i Oslo nå, utdyper han.

– Spennende hverdag

33-åringen gir uttrykk for at han trives med den den nye jobbtilværelsen utenfor skisporet.

– Det er veldig spennende å jobbe med TV. Samtidig kombinerer jeg TV-jobbingen med min egen merkevare, så jeg har hatt nok å gjøre etter at jeg la skiene på hylla, forteller han før han legger til:

– Det har vært en spennende hverdag med nye utfordringer, og det setter jeg stor pris på, bedyrer han.

Dagene med innspilling på Rhodos har han tilbragt med kremen av norske og svenske skiløpere.

Sammen med Therese Johaug (30), Emil Iversen (27) og Tiril Eckhoff (28) skal han forsvare Norges ære mot svenskene Calle Halfvarsson (30), Charlotte Kalla (31), Hanna Öberg (23) og Sebastian Samuelsson (22) i TV 2s nye program Landskampen.

Skal slå Halfvarsson

Dermed får Northug en siste sjanse til å gruse svenskene – én siste sjanse til å slå erkerivalen Calle Halfvarsson.

– Vi har en egen resultatliste utenom den offisielle, hvor vi teller opp hvem av oss som har vunnet flest dueller. Jeg gleder meg til å avsløre den, sier Northug før han raskt legger til:

– Hvis jeg vinner, da. Hvis ikke, så blir den ikke publisert. Da forsvinner den bare.

Ifølge Halfvarsson blir det ingen lett match for Northug.

– Vi vet jo at nordmennene er veldig sterke med ski på beina, men her nede, når det ikke handler om ski, så tror jeg Sverige har en fordel. Vi tok dem ikke i vinter, men vi skal ta dem her, forsikrer han.

Det er foreløpig ikke bestemt når «Landskampen» skal sendes på TV.