Vil gjøre det tryggere for norske skoleelever

I 2017 skrev TV 2 en rekke artikler om norske utvekslingsstudenter som opplever marerittaktige forhold når de kommer til utlandet for å studere.

Blant annet kunne Mathias, som den gang var 19 år, fortelle at hans vertsfamilie i Michigan, USA sperret han inne i kjelleren i en uke.

Vertsfamilien til «Kathrine», da 18 år gammel, aktiverte GPS-sporing på mobilen hennes, mens Tim Emil Tangen var 16 år gammel da han ble plassert hos en vertsmor som var alvorlig psykisk syk.

Flere kunne fortelle om opplevelser som førte til at de måtte behandles for traumer i etterkant.

Historiene fikk flere politikere til å reagere sterkt. Iselin Nybø (V) som den gang var 1. nestleder i utdanningskomiteen, sa i 2017 til TV 2 at det ligger et stort ansvar hos organisasjonene som står for utvekslingen.

– Ungdommene må få vite på forhånd hva de skal gjøre dersom de får uheldige opplevelser som dette, og organisasjonene må kunne snu seg raskt rundt og ordne opp dersom noen havner utfor noe slikt, sa hun.

Nytt reglement

I dag er Nybø forsknings- og høyere utdanningsminister, og forteller at regjeringen vil gjøre det tryggere for norske elever å reise på utveksling i utlandet.

– Det var TV 2 som løftet denne saken og problematiserte en del av opplevelsene som våre elever hadde da de var på utveksling, sier hun og fortsetter:

– De aller fleste har et fint opphold, men andelen som ikke har det er så stor at vi måtte gjøre noe med det.

Derfor er nå et forslag til en ny forskrift sendt ut til høring. Forslaget innebærer en innstramming av regelverket, som vil føre til at utvekslingsorganisasjonene, skoleeierne og de representantene på destinasjonene får større ansvar.

– De må sørge for at elevene blir plassert i hjem som tilfredsstiller alminnelige krav til økonomi og boforhold. Vi tydeliggjør også ansvaret for den stedlige representanten for å hjelpe og bistå elevene som er der ute, sier statsråden.

Iselin Nybø (V), forskning- og høyere utdanningsminister. Foto: Berg-rusten, Ole/NTB Scanpix

Dette er nytt

Blant forslagene til endring er en presisering av ansvar for informasjon i forkant av oppholdet, samt en forpliktelse til oppfølging underveis.

Videre foreslår departementet å tydeliggjøre hva som er et egnet vertshjem.

I en undersøkelse gjennomført i 2016 svarte cirka ti prosent av elevene at de var misfornøyde med oppholdet hos vertsfamilien sin.