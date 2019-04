Storviltjeger: – Jeg har skutt 5000 elefanter og angrer ikke et sekund

Han kaller troféjakt for et «ondskapsfullt gufs» fra kolonitiden, og jobber for at det skal forbys.

– Den afrikanske elefantbestanden som helhet er i alvorlig tilbakegang. Å «kontrollere bestanden» blir ofte brukt som et skalkeskjul for troféjakt. Jakten kan skape mer konflikt mellom mennesker og dyreliv enn den løser. Hvis du fjerner en elefantokse fra en flokk, kan dette utløse dårlig oppførsel hos unge hanner, noe som kan føre til mer konflikt og forfølgelse fra lokalbefolkningen, sier han til The Independent.

Konflikt med lokalbefolkningen

Norske Ole Tobias Rannestad sier at Thompson har rett i at det til en viss grad er nødvendig med regulert jakt av elefanter i enkelte afrikanske land.

Ole Tobias Rannestad er enig i at elefantbestanden i enkelte afrikanske land bør reguleres gjennom jakt. Foto: Privat

– Zimbabwe og Botswana er land med veldig høye bestander. Det stemmer at man ikke kan ha for mange elefanter på ett sted. De spiser mye, krever stor plass, men blir grunnet befolkningsvekst, jordbruk og industri presset inn i mindre og mindre lommer. Da må man drive jakt for å holde bestandene innenfor bærekraftige rammer, ellers blir det problemer. Elefanter kan ødelegge mye dyrket mark på svært kort tid, noe som utløser konflikter med lokalbefolkningen, med ulovlig jakt som følge, sier Rannestad til TV 2.

Rannestad har mastergrad i økologi og naturforvaltning, og er aktiv jeger. Han har bodd 15 år i Øst-Afrika og jobbet som forsker i en nasjonalpark i Uganda og flere år ved et landsbruksuniversitet i Tanzania. Han har selv drevet regulert jakt i Tanzania, og har også jobbet som guide for en jaktoperatør i Etiopia.

Nordmannen synes imidlertid det er unødvendig at Thompson skryter over antallet dyr han har skutt, særlig siden tallene er så ekstremt høye.

– De fleste jegere liker å fortelle om sine jakter, og ta bilder med byttet, men med det antallet Thompson sier han har felt, er det nødt til å skape reaksjoner. Det er likevel viktig å merke seg at det aller meste av Thompsons jakt foregikk i statlig regi for mange tiår siden, i en tid da Afrika hadde en betydelig lavere befolkningstetthet enn i dag, og da statlige og private jordbruksprosjekter fjernet naturlig vegetasjon og desimerte populasjoner av ville dyr for å etablere større plantasjer og lignende. Mange dyr ble også skutt for å brødfø arbeiderne på disse farmene, sier han.

– Jeg er likevel tilhenger av at man kan drive jakt av alle arter så lenge det er økologisk forsvarlig. Det innebærer at det må være nok dyr innenfor et gitt område, og jakten må følge bestandsplaner utarbeidet av eksperter slik at man ikke skyter for mye og at man skyter riktig dyr, fortsetter Rannestad.

– Kan komme noe godt ut av jakt

Rannestad mener det er en tendens at folk blir mer og mer negative til jakt generelt, men mener mange har et for svart-hvitt-bilde av jakt i Afrika.

Ole Tobias Rannestad avbildet en nasjonalpark i Tanzania. Foto: Privat.

– Folk har problemer med å skille mellom lovlig jakt som troféjakt, hvor jaktoperatørene har alle incentiver for å bevare intakte og funksjonelle økosystemer, og ulovlig jakt og krypskyting. I vanlig troféjakt er det i mange land forbudt å skyte hunndyr, mens hanndyr skal være over en viss alder. Kvotene satt av myndighetene er som regel også svært konservative, men det er vanskelig å beregne tap til krypskyting. Det foregår selvfølgelig ting som mannen i gata reagerer på og som jeg også reagerer på, men i sum så er jakt i Afrika en viktig del av naturforvaltningen så lenge det drives lovlig og økologisk sett riktig.

– Naivt

Danske TV 2 har snakket med senterleder for Afrikastudier ved Københavns Universitet Stig Jensen. Han er også av den oppfatning at troféjakt kan være en god måte å regulere bestanden på, og mener et totalt forbud mot dette er et naivt forslag.

– Troféjakt gjør at dyrene plutselig får verdi. Hvis jakten settes i system og administreres riktig, kan det faktisk komme noe godt ut av det i lokalsamfunnet, sier Jensen.

Rannestad peker også på dette.

– Logikken bak bærekraftig troféjakt er i prinsippet enkel: Man skyter noen, for å bevare mange. Mange steder i Afrika hadde det vært svært få ville dyr igjen hvis ikke jaktoperatørene hadde vernet naturen og drevet med arbeid mot krypskyting. Summene en gjennomsnittlig troféjegere legger igjen er som regel betydelig høyere enn det en annen turist legger igjen, og dette er med på å betale for bevaringen av jaktområdene, mener han.

I Botswana er det nå så mange elefanter at landet vurderer å oppheve et fire år langt jaktforbud. Det er nå beregnet å være 130.000 elefanter i Botswana, og en ekspertrapport foreslår at jaktforbudet bør oppheves og bestanden bør reguleres, skrev BBC tidligere i år.

I nasjonalparken Garamba i Kongo har de motsatt problem. Siden 1976 har 95 prosent av elefantene blitt borte. Krypskyttere har skylden, skriver BBC