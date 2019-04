– Norsk borger sitter i hemmelig torturfengsel

De oppsiktsvekkende opplysningene kommer fra en mann som akkurat har blitt løslatt fra det hemmelige fengselet i Pakistan.

Han sporet opp den savnede norske borgerens familie på Facebook og fortalte at trebarnsfaren fra Oslo er i live.

En av 40 savnede

Ehsan Arjemandi ble bortført av etterretningstjenesten i Pakistan for 10 år siden.

Siden har ingen sett ham.

– Vi har nå fått informasjon som underbygger det vi har håpet og trodd tidligere. Nemlig at Ehsan Arjemandi lever og at han befinner seg på et bestemt sted, sier familiens bistandsadvokat Randi Spydevold til TV 2.

Det bestemte stedet er et militært fengsel i Pakistan.

Den nå 46 år gamle Ehsan Arjemandi var russ i 1995 og bodde med kone og tre barn på Bjørndal i Oslo. Etter nesten 20 år i Norge reiste han til Pakistan. Derfra kom familiefaren aldri hjem igjen.

Den 7. august 2009 satte han seg i en buss i byen Mand i provinsen Baluchistan.

Oslo-mannen skulle til metropolen Karachi og derfra fly tilbake til Norge. Han kom aldri så langt. Ved byen Uthal sør i landet ble han kidnappet av den pakistanske etterretningstjenesten. I ti år har familien lett etter den norske borgeren.

Ifølge norsk politi er han offisielt en av nesten 40 personer som er meldt savnet i utlandet.

Ber om hjelp

TV 2 har snakket med mannen som har gitt familien til Ehsan Arjemandi et nytt håp.

Han forteller at han satt nesten fire år i et hemmelig fengsel.

– Jeg søkte på internett og fant broren hans. Jeg snakket med broren og fortalte at Ehsan hadde bedt meg ta kontakt med familien hans. Han ønsket at de skulle be myndighetene om å hjelpe ham, sier mannen.

– At norske myndigheter skulle hjelpe ham?

– Ja.

Beskriver grusom tortur

Ehsan Arjemandi var politisk aktiv og kritisk til pakistanske myndigheters behandling av den baluchiske befolkningen i landet.

Han deltok ofte på demonstrasjoner i Oslo, og familien tror dette engasjementet kan være årsaken til at han ble tatt. Men den norske borgeren fikk aldri noen advarsel om å ikke reise til Pakistan. Han ble heller aldri siktet, tiltalt eller fremstilt for en domstol i Pakistan etter bortføringen.

En uavhengig kommisjon i Pakistan undersøker tilfeller hvor personer i all hemmelighet blir bortført av en av de mange sikkerhetstjenestene i landet.

Nummer 27 på listen til denne kommisjonen over savnede personer står navnet til Ehsan Arjemandi. Totalt er det rundt 1800 såkalte «missing persons» i Pakistan.