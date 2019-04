Manchester United - Barcelona 0-1 (Se sammendrag øverst på siden)

Den eneste scoringen kom etter elleve minutter på Old Trafford. Luis Suárez headet ballen via skulderen til Luke Shaw og inn i målet etter forarbeid av Lionel Messi.

Fornøyd Solskjær

Barcelona tar med seg 1-0 og initiativet i kvartfinaleoppgjøret mot Manchester United hjem til Catalonia.

Men Ole Gunnar Solskjær må ha likt mye av det han så av sine utvalgte onsdag kveld. United lot seg ikke pille på nesen og spilte i perioder meget godt mot et lavtliggende, men småslurvete Barcelona-mannskap.

– Vi viste dem for mye respekt i de første 10-15 minuttene. Etter det tilpasset vi oss bra og begynte å ta kontroll over kampen. Vi var det beste laget, men vi var uheldig som ikke fikk mål da vi styrte det, sier Scott McTominay, som leverte en solid kamp, til BT Sport.

Det skortet imidlertid på de helt store sjansene for United. Det vedgår også Ole Gunnar Solskjær etter kampen.

– I dag var ikke kvelden for sjanser. Jeg tror ikke vi traff mål én gang. Det er en av skuffelsene, sier Solskjær, som fikk set United-laget løfte seg mange hakk utover i kampen.

– I perioder følte vi oss som et skikkelig United-lag. Fansen stod bak oss, vi kom oss rundt på kantene og fikk innlegg inn i feltet. Noen ganger ender det med heading mot mål, andre ganger bommer man.

Nå må Solskjær og Co. gjenskape noe av magien fra bragden mot PSG som sendte dem til kvartfinalen.

– Prestasjonen mot PSG sier alt om denne klubben. Vi drar steder, bestiger fjell. Vi skaper ny historie. Å slå PSG på bortebane gir oss troen. Gjør vi det mot Barcelona, skaper vi ny historie i klubben, sier Solskjær.

VAR og blodig Messi

Mange med hjertet i United fryktet nok at kvelden skulle utvikle seg til et mareritt da Barcelona tok ledelsen etter bare elleve minutter. Dommer Gianluca Rocchi annullerte vel og merke scoringen før han med hjelp fra VAR og litt betenkningstid helt korrekt reverserte avgjørelsen. Suárez og Messi kunne juble etter at førstnevnte hadde sent headingen via Luke Shaw og inn målet.

Humøret lettet nok ikke hos Shaw da han kort tid etter fikk gult kort, noe som betyr at han må stå over returoppgjøret på Camp Nou.

Messi måtte på sin side ta telling etter å ha deiset i bakken etter en tøff involvering av Chris Smalling. Blodet fosset fra nesen til argentineren, som reiste seg og fikk se at David de Gea holdt United inne i kampen da han med en beinparade hindret Philippe Coutinho i scoring like før pause.

Barcelona la seg lavere i banen og United fikk lov til å trille ballen i langt større grad enn i åpningsminuttene. Historien fra før pause gjentok seg likevel etter hvilen. Sjansene uteble for United, mens Barcelona jevnlig produserte farligheter.

Timen var passert da Nelson Semedo spilte Suárez fri alene med de Gea. Avslutningen burde gått på mål, men havnet i steet i nettveggen. Få strakser senere måtte de Gea i aksjon for å stoppe et skudd fra skrått hold fra Jordi Alba.