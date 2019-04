Ajax-Juventus 1-1

Ajax tidvis rystet Juventus i Amsterdam, men Cristiano Ronaldos viktige bortemål minuttet før pause, gjør at at italienerne er i førersetet før returoppgjøret – til tross for at Ajax utlignet rett fra avspark i andreomgang.

– Ajax har imponert meg stort, men det hjelper lite når Mr. Champions League dukker opp rett før pause.

– Ronaldo har tatt meg seg alt fra Real Madrid. Målene er én ting, men også den evnen til at laget kunne lide og så trenger bare én sjanse og så slår han til. Han vet akkurat hva han driver med den mannen, sa TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller i pausen.

Scoringen var Ronaldos 125. Champions League-scoring, og det 24. kvartfinalemålet.

– Ajax var det beste laget. De har det meste av spillet og de største sjansene. Juventus forsvarte seg iherdig og så har de så mye offensiv styrke at det er farlig hver gang de passerer midtbanen. En vanskelig kveld for Ronaldo, men igjen er han best når det gjelder, og redder Juventus. Men all honnør til Ajax. Igjen dominerer de mot antatt bedre klubber, slik de gjorde mot Bayern München og Real Madrid, sier TV 2s ekspert Petter Myhre.

Ajax' supertalent Frenkie de Jong var skuffet over måten laget slapp inn på, men stolt over prestasjonen mot Juventus.

– Vi var veldig skuffet over målet vi slapp inn rett før pause. Men vi scoret rett etter pause, og det er ikke verst resultat. Jeg tror vi har en sjanse i returoppgjøret. Vi har troen, sier spilleren som er klar for Barcelona til sommeren.

Ronaldo scoret rett før pause

Det var Ajax som var farligst i starten av oppgjøret, og etter 25 minutter fikk vertene en gigantsjanse til å gå opp i ledelsen.

Donny van de Beek fikk tid og rom innenfor Juventus’ 16-meteren, men skuddet snek seg noen få millimetere utenfor lengste stolpe.

Hjemmelaget presset på og var det førende laget, men i det 45. spilleminutt dukket en gammel kjenning opp.

Et praktfullt innlegg fra João Cancelo fant Cristiano Ronaldo som stupte Juventus i ledelsen.

André Onana i Ajax-buret fikk opp en hanske, men var mer eller mindre sjanseløs.

En vakker scoring av dødelige effektive italienere.

Utlignet rett fra avspark

Men andre omgang var knapt sparket i gang før Ajax slo tilbake. Cancelo mistet ballen til brasilianske David Neres.

22-åringen satte fart og skrudde ballen vakkert ned i hjørnet. 1-1 i Amsterdam.

Det var hjemmelaget som var best denne onsdagskvelden, men Juventus har verdensklasse i alle ledd, også på benken.

Fem minutter før slutt var innbytter Douglas Costa fryktelig nær ved å gi bortelaget et fantastisk utgangspunkt før returoppgjøret, men brasilianerens avslutning gikk i stangen og ut.