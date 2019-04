Advarer katte-eiere mot ny type musegift

«Dere må komme med én gang», lød beskjeden fra veterinæren.

Den ene katten til Elin Nordseth Haugsmoen hadde oppført seg svært uvanlig sist fredag.

– Exotica hev etter pusten og la seg bare ned helt inntil veggen mens hun prøvde å kaste opp. Ettersom tilstanden hennes bare ble verre, bestemte mannen min seg for å ringe veterinæren, sier Elin Nordseth Haugsmoen.

Men på veterinærbordet stod ikke kattens liv til å redde.

– Det gikk så utrolig fort fra hun ble dårlig til hun var død. Veterinæren sa med en gang at dette måtte være forgiftning, forteller hun.

Da veterinæren obdusere katten, styrket det mistanken. Avføringen var normal og ingen av organene viste tegn til svikt.

Matmoren var knust. Det hun ikke visste var at om få dager stod katt nummer to for tur.

Saken ble først omtalt av Glåmdalen.

Tomt hus

Familien Nordseth Haugsmoen bor på boligfeltet Ullern ved Skarnes.

Tirsdag, fem dager etter Exotica døde, fikk familiens andre katt, Rasmus, lignende symptomer.

Familien hastet avgårde til veterinæren igjen.

– Han var så redusert og på vei inn i sjokk, så vi måtte avlive han. Veterinæren mistenkte at han også hadde blitt forgiftet, sier Haugsmoen.

Det ble enda en tøff dag for familien.

– Først så mister du en, og så mister du den andre også. Da merker du virkelig at det er tomt i huset, sier Haugsmoen.

Tre katter på fem dager

I tillegg til å kjenne på en sorg over å ha mistet to katter, kjente Haugsmoen på en frykt for at det samme skulle skje andre katteeiere i nabolaget.

– Derfor skrev jeg et Facebook-innlegg for å advare de andre i området. Jeg vet ikke om noen har gjort dette bevisst eller om noen har satt ut noe uvitende om at det kan være farlig for kattene. Ved å si ifra håper jeg i hvert fall at det kan hindre at flere katter rammes, sier hun.

BEKYMRET: Elin Nordseth Haugsmoen er bekymret for de andre kattene i nabolaget etter at hun mistet to av sine. Foto: Privat

Kort tid etter kommenterte nabo Kine Jeanette Østbye innlegget. Hennes katt hadde også hatt lignende symptomer, og døde i familiens armer mandag.

– Det var helt grusomt å se hvordan katten hadde det. Nå er jeg kjemperedd for den andre katten vår. Jeg er også redd for at datteren vår skal komme borti det som har tatt livet av kattene på boligfeltet, sier Østbye til Glåmdalen.

Eieren mistenkte også at katten hadde blitt forgiftet, men etter å ha lest Facebook-innlegget til Elin Nordseth Haugsmoen ble hun helt sikker.

Sammen har de to naboene anmeldt begge sakene til politiet onsdag.