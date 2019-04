Molde kjørte over Vålerenga

Molde-Vålerenga 4-1

Mange lanserte Moldes som gullfavoritter før sesongstart, og selv uten Ole Gunnar Solskjær bak roret har moldenserne gjort sitt for å leve opp til det stempelet.

Onsdag slo de Vålerenga rimelig enkelt 4-1 på Aker Stadion.

–Nytelse å se ham spille

Magnus Wolff Eikrem viste igjen hvor viktig han er for Molde. Mot Vålerenga scoret 28-åringen for tredje kamp på rad og sto bak det meste vertene skapte mens han var på banen.

Den hjemvendte USA-proffen fikk også notert en målgivende pasning på Moldes ledermål.

– Magnus Wolff Eikrem har åpnet strålende, i likhet med resten av Molde-laget. Det er tidvis en nytelse å se ham spille fotball. Han har et nivå som egentlig ingen andre i Eliteserien er i nærheten av når han er på sitt beste. Han har vært fantastisk etter at han kom tilbake til Eliteserien i sommer. Han er nøkkelen til et eventuelt Molde-gull, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Hovedpersonen selv var ikke strålende fornøyd med prestasjonen.

– Vi vinner 4-1 på en middels dag. Det er vi godt fornøyd med. Vi synes ikke at vi er helt på toppen i dag, men det lover bra. Bunnivået er bedre enn i fjor. Vi kommer bare til å bli bedre og bedre, sier Wolff Eikrem til TV 2.

– Det bør skremme de andre lagene

Seieren betyr at Molde tar over tabelltoppen med syv poeng, riktig nok med én kamp mer spilt enn lagene rett bak dem.

– Vi har syv poeng på tre kamper, men det verste er at vi har mye mer å gå på. Det bør skremme de andre lagene, sier en selvsikker Ohi Omoijuanfo til TV 2 etter kampen.

Vålerenga blir på sin side stående med de tre poengene de fikk i serieåpningen.

– Vi ligner mye mer på oss selv enn det vi gjorde mot Kristiansund. Vi styrer mye av kampen, men vi blir straffet hardt for enkle feil. Da blir det vanskelig mot et så godt lag som Molde.

– Men når vi taper 1-4 så blir det nesten for dumt å stå her og prate om det som var bra, sier VIF-trener Ronny Deila til TV 2.

Ohi scoret igjen

Etter kun fem minutter var hjemmelaget i ledelsen, og for andre kamp på rad var det nysigneringen Ohi som scoret.