Berisha og Bamba leverte da Brann tok sesongens første seier

Brann - Kristiansund 2-1

Med en ny 3-5-2-formasjon, fem endringer på laget og spissduoen Veton Berisha og Daouda Bamba fra start tok Brann sesongens første seier tirsdag kveld.

Kristiansund ble et lite nummer for små, og i 2-1-seieren var det mye positivt å ta med seg videre mellom de sju fjell.

Spissduoen leverte mål

For grepene fra Lars Arne Nilsen ga umiddelbart resultat da Berisha fant Bamba foran mål etter bare to minutter. Ivorianeren, som ble hentet til Brann fra nettopp Kristiansund midtveis i forrige sesong, bredsidet inn 1-0.

– Det er enkelt å spille med gode spillere. Han (Berisha) er en god spiller. Han vet hvordan man spiller. Det kan bli enkelt for oss, sier Bamba til Eurosport etter kampen.

Duoen kunne fort sørget for flere scoringer, men Bamba og Berisha ble begge stoppet av en god Sean McDermott i sine forsøk alene mot sisteskansen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener at de to B-ene utfyller hverandre strålende. Han er likevel usikker på hvor mange ganger de får muligheten til å spille sammen på topp for et Brann-lag som vanligvis bruker én ren spiss og 4-3-3-formasjon.

– Berisha har en del av de kvalitetene som Bamba mangler, og hvis de to kan finne tonen, så kan Brann ha funnet det spissparet de har manglet. Også var det godt for Bamba å få en scoring. Det var tydelig for alle hvor mye det betydde for ham, sier Mathisen.

Bamba feiret åpnningsmålet med å stikke fingrene ørene. Mannen som kostet Brann mellom åtte og ni millioner kroner ble benket i sesongåpningen til fordel for Henrik Kjelsrud Johansen mot Odd og for Berisha mot Strømsgodset.

– Jeg lytter ikke til alt de sier om meg. Jeg bryr meg ikke om hva folk sier eller tenker. Det viktigste for meg er å jobbe for laget. Når jeg får sjansen, prøver jeg å gripe den. I dag er jeg glad for at det fungerte, sier Bamba.

Etter tap for Odd og uavgjort mot Strømsgodset fikk omsider Brann fullklaff og sesongens første trepoenger. Men det var langt fra plankekjøring for Brann.

KBK nære

Kristiansund burde ha utlignet til 1-1 kort tid etter Bambas åpningsmål, men Liridon Kalludra maktet ikke å sette ballen mellom stengene etter å ha blitt spilt fri inne i sekstenmeteren.

Branns spisser så ut til å være på, og spesielt leverte en solid førsteomgang i sin andre kamp i Brann-drakten. 24-åringen gikk til pause med én målgivende, men burde også hatt med seg en scoring. Det sørget imidlertid Sean McDermott KBK-målet at ikke ble noe av da han stoppet Berisha én-mot-én.