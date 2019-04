– Vi krysser fingrene for at Mancester City skal snuble

Liverpool (TV 2): Anfield ligger badet i sol. Slik som Roberto Firmino liker det. Liverpools ikoniske stadion har vært hjemmet til brasilianeren i snart fire år. Et hjem han har blitt veldig glad i.

– Jeg har det bra om dagen, jeg er glad og fornøyd, sier en litt sjenert Firmino til TV 2. Mens han på banen begeistrer fansen med en perfekt kombo av eleganse og hardt arbeid, er det en mer beskjeden 27-åring i møte med media.

– Ikke still meg så lange spørsmål, OK? Sier han på gebrokkent engelsk og ler. Resten av intervjuet foregår på portugisisk. "Bobby", som han kalles av fansen, liker det best sånn.

– Jeg elsker den!

Siden han kom til Liverpool sommeren 2015 har han blitt en favoritt blant de rødes supportere. Denne sesongen har Firmino også fått sin egen sang:

There’s something that the Kop want you to know

The best in the world his name is Bobby Firmino

Our number nine

Give him the ball and he'll score every time

Si señor

Give the ball to Bobby and he will score

– Det blir feil å si at jeg liker den sangen. Jeg elsker den! Den er helt fantastisk, forteller en begeistret Firmino og fortsetter: – Jeg hører alltid etter når fansen synger sangen min, det gir meg ekstra motivasjon i kampene og får meg til å tenke på familien min og og at jeg vil vinne for klubben, sier spissen.

Sitter hjemme og øver

Firmino er også kjent for de karakteristiske feiringene sine. Han finner ofte på nye sprell og kreative varianter, så hvor kommer ideene fra?

GLAD I Å FEIRE: Roberto Firmino.

– Noen ganger planlegger jeg hvordan jeg skal feire. Jeg ser mye på videoer på nettet og øver på hvordan jeg skal feire hjemme. Andre ganger kommer feiringene mer spontant og naturlig. Jeg gjør galskap som selv ikke jeg forstår, humrer Firmino.

Og favoritten er?