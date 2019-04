– Han har klart å snu det til et lag som kan ta gull

Da Frisk Asker i desember sparket Scott Hillman, var det få utenfor klubben som hadde troen på at laget skulle ende opp i finalen.

Det var før Jan André Aasland tok over ansvaret som hovedtrener i klubben.

– Vi visste vi kunne og vi måtte bare starte på nytt. Det tror jeg var veldig befriende for oss. Fra mitt ståsted så er det ganske sykt at vi er i en finale, innrømmer 29-åringen til TV 2.

For etter at Aasland ble hovedtrener har laget fått sving på sakene. Det har blant annet imponert TV 2s hockeyekspert og tidligere lagkompis av Aasland, Erik Follestad.

– Det er ikke til å tro. De som så Frisk før jul, så det ut som et lag som skulle ryke rett ut i kvartfinalen. Det så planløst ut, det var ingenting. På noen få måneder har man klart å snu det til et lag som kan klare å ta gull i sluttspillet, sier Follestad.

Startet med blanke ark

Selv om Aasland har klart å ta laget sitt til finalen, tok det tid før «Aasland-effekten» startet. Sakte men sikkert satte han sitt preg på Frisk-laget.

– Vi begynte å vinne mange kamper og fikk en god hjemmestatistikk mot slutten av sesongen. Vi bygde videre på det og fikk inn litt humør og glede i spillergruppa igjen, forklarer Aasland.

Til tross for bedre resultater var det for langt opp for Frisk Asker til topplagene i Get-ligaen. Laget endte på femteplass, uten at det betydde all verden for tigrene fra Asker.

– Da vi kom inn i sluttspillet, følte vi at dette kunne være en litt ny start. Alle starter likt og det er ikke noen poeng som er delt ut. Så har det jo gått som det har gått, sier 29-åringen.

Follestad spilte med Aasland i Vålerenga og husker en sosialt smart fyr.

– Han er en smart fyr først og fremst, men også en fyr som har få eller ingen uvenner. Det som er interessant å høre fra klubben og spillerne er det at alle har kjøpt konseptet hans, forklarer den tidligere hockeyspilleren.

Før han legger til:

– Alle visste hvilken situasjon de var i. Det var ingen som ville ha Scott Hillman der. Kanskje den letteste løsningen er å flytte opp assistenten, men den er ganske risikabel. Han er 29 år gammel og aldri vært hovedtrener og hvertfall ikke i Get-ligaen.

–Vært seniortrener i ett år

Aasland ble tidenes yngste trener i Get-ligaen da Frisk Asker ga han hovedtreneransvaret. Det hadde Oslo-gutten aldri trodd for ett år siden da han ble ansatt som assistenttrener.