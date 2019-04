Føllet måtte avlives etter å ha blitt smittet hos veterinæren – så fikk Mailin (25) regning på 30.000 kroner

– Jeg tenkte at Veterinærhøgskolen var det tryggeste stedet jeg kunne sende føllet mitt, sier Mailin Engeskaug.

Da hingsten Con Amore kom til verden våren 2018, hadde hestejenta lenge drømt om å få sitt eget føll. Men drømmen fikk en brå slutt.

Bare to uker gammel tråkker Con Amore på en pinne og blir sendt til Veterinærhøgskolen i Oslo.

Behandlingen av beinet er vellykket, men på hesteklinikken blir han smittet med salmonella.

Etter åtte måneder i karantene blir føllet avlivet. Alt Mailin sitter igjen med, er en fôr-regning fra Veterinærhøgskolen på 30.000 kroner.

Mailin Engeskaug (25) ville ikke selge stemmen sin, fordi hun mener behandlingen av henne og føllet hennes Con Amore er såpass alvorlig at det bør komme frem i lyset.

Månedsvis i karantene

I slutten av Mai 2018 brøt det ut salmonella på NMBU Veterinærhøgskolens hesteklinikk, og over femten hester som var til behandling ble satt i karantene.

– Jeg fikk beskjed om at oppholdet ville ta mellom tre til seks uker, og det skulle ikke koste meg en krone ekstra. Jeg hadde allerede betalt en stor regning for operasjonen av beinet, sier Engeskaug.

Men månedene går og føllet blir ikke bra, så det blir flyttet til en karantenestall i Son sammen med moren sin.

– Manglende sosialisering med andre hester og smertefulle behandlinger gjorde han frustrert og sint. Han steilet og bet og var så vanskelig å håndtere at jeg etter hvert forsto han ville bli for tøff for meg, sier hun.

Siden føllet har en bra stamtavle ønsker et stutteri å kjøpe ham for mellom 70.000 – 80.000 kroner når han blir frisk. Men det blir han aldri.

Siden Con Amore er bare to uker gammel når han må til behandling hos Veterinærhøgskolen, blir moren hans med. Hun blir derfor også smittet med salmonella. Foto: Privat, Engeskaug.

Får regning

Etter at Con Amore har stått fem måneder i karantene, får Engeskaug vite at hun må betale 4.500 kroner for fôr og flis per måned.

– Jeg var redd for hvordan jeg skulle få råd til oppholdet i tillegg til alle de andre utgiftene jeg hadde hatt på føllet, så jeg tok nattevakter for NSB med å vaske tog i tillegg til dagjobben på Madshus, forklarer hun.

Hun er allerede misfornøyd med kommunikasjonen rundt oppfølgingen av føllet, og skriver om sin opplevelse på Facebook. Innlegget blir delt og kommentert av flere andre hesteeiere.

Noen dager senere tar Veterinærhøgskolen kontakt og sier de vil kjøpe føllet for 60.000 kroner. Fordi føllet var så ungt da det ble smittet av salmonella vil det sannsynligvis aldri bli kvitt bakterien, så de vil avlive ham så snart kjøpet er gjennomført.