Carina skulle selge barneklær på Finn.no – menn ville kjøpe truser, slitte sko og bleier

På markedsplassen Finn.no florerer det av annonser for brukte barneklær og -sko.

I en av landets største Facebook-grupper for mødre, blir det nå advart mot voksne menn som forsøker å kjøpe barneklær og -sko på nettstedet.

Carina Ulvestad (40) er en av mødrene som har opplevd ubehagelige henvendelser på Finn.no.

– Jeg er opptatt av gjenbruk, og synes at det er helt genialt å kunne selge brukte klær videre. Men med de henvendelsene jeg har fått, vet jeg nesten ikke om det er så lurt, sier hun til TV 2.

Ville ha nylig brukte jentesko

Bergenseren forteller at da hun skulle selge en bleiemappe, fikk hun spørsmål fra en mann som ønsket å kjøpe bleier.

ADVARER: Carina Ulvestad fra Bergen ber Finn.no-brukere passe på hvem de selger barneklær og -sko til. Foto: Privat

Da hun skulle selge brukte barnesko i størrelse 31, ble hun kontaktet av en person som spurte om skoene var slitt.

– Det er et vanlig spørsmål å få. Ingen vil kjøpe veldig slitte barnesko på grunn av barnets fotstilling. Men denne personen ville at skoene skulle være slitte, og ønsket at de nylig hadde blitt brukt, forteller alenemoren.

«Ønsket noe mer tydelig brukt på innersålen,» skrev personen i en av meldingene til Carina.

Videre fortalte han at han ønsket å kjøpe dame- og jentesko i størrelse 30 og oppover.

Spurte om brukte truser

VIL HA NYLIG BRUKTE SKO: Dette er en av samtalene Carina har hatt med en kjøper på Finn.no. Foto: Privat

Carina forteller at da hun nylig skulle selge brukte barneklær, våknet hun opp en SMS fra en eldre mann som lurte på om hun også solgte truser.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med den aktuelle mannen, uten hell.

VÅKNET TIL SMS: Denne tekstmeldingen fikk Carina etter å ha lagt ut en annonse med barneklær på Finn. Foto: Privat

Kontaktet politiet

I den aktuelle Facebook-gruppen er det lagt ut skjermdumper fra Finn.no-samtaler.

Her ser man hvordan kjøpere spør inngående om hvor slitte barnesko og -klær er.

VIL KJØPE BLEIER: Etter at Carina la en bleiemappe ut for salg, ble hun spurt om hun også kunne selge bleier. Foto: Privat

TV 2 har vært i kontakt med flere av kvinnene i Facebook-gruppen.

– Det er ikke galt at menn ønsker å kjøpe klær og sko til barn, men man begynner jo å lure når kjøperen ønsker at skoene skal være ekstra slitt og nylig brukt, sier en av kvinnene som ikke ønsker å bli navngitt.

Etter flere ubehagelige meldinger valgte en av kvinnene å kontakte politiet.

Kripos: – Ta skjermdump og kontakt politiet

Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos sier til TV 2 at hvis selgere reagerer på en henvendelse, bør man melde fra til politiet.