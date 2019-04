Betaler 2000 for å slippe afterski-køen

Afterski er en populær tradisjon for mange ferierende i påsken, og det har utviklet seg til å bli big business.

Hver dag i påskeferien besøker 2.000 personer Stavkroa i Hemsedal, hvor de selger festivalpass fra 1450 til 1950 kroner for å slippe kø inn til utestedet.

– Alle billettene var utsolgt for noen uker siden. Det blir det hvert år, sier pressetalsmann Karl Jørgen Johansen.

– Fasttrack

Har du ikke kjøpt festivalpass, er det ikke sikkert du kommer inn på utestedet etter køen.

– Det er som fasttrack på Gardermoen. De som ikke har bånd må nok regne med å stå i kø, og man kan ikke garantere å komme inn uten bånd, sier Johansen.

Båndene gir køfordel fra skjærtorsdag til og med påskeaften. Den gir deg også tilgang til alle avdelingene på utestedet.

– Det eneste vi selger som forhåndssalg i påsken er all inclusive, som gir adgang til hele huset.

Hvis det ikke er fullt når du kommer til inngangen, kan man betale inngangspenger for samme kveld. Prisen varierer utifra hvilke artister.

Går ikke utover andre

Johansen forteller at de ikke opplever mange konflikter i forbindelse med arrangementene i påsken.

– Afterski har blitt en liten ny verden, som har utviklet seg ganske mye de siste årene, sier han, og legger til at han ikke tror festingen går utover andre besøkende til Hemsedal.

– Vi føler overhode ikke at noen blir ekskludert. Vi tar godt vare på stamgjestene våre. Målgruppen vår er ski interessert ungdom fra 20 til 70 år, i Hemsedal har vi litt brattere bakker og således litt brattere afterski, sier Johansen.

Han sammenligner påsken på Stavkroa med festivaler som Tomorrowland og Findings, og de leier inn store internasjonale EDM-navn hvert år.

– Holder oss unna

Gaiastova i Hafjell er også et populært mål for afterski, men de har lagt seg på et mer nøkternt plan.

– I Hemsedal er de veldig mye større. Vi har valgt å holde oss unna dette, vi tenker at det er litt vel mye, sier Steffen Eggesvik i Gaiastova.

I løpet av en dag i påsken har de omtrent 4.000 besøkende til deres ulike restauranter og lokaler. Eggesvik sier de har konsepter både for barnefamilier og «hæla i taket».

– Når man kommer inn på afterski er det virkelig hæla i taket. Da er det dansing, og man kan slå seg løs. Men man kan gå et annet sted om man blir sliten av det, sier Eggesvik.

Han forteller at de ikke har planer om å utvide afterskiplanene med det første.

– Det er ikke inngangspenger hos oss. Det gjestene betaler hos oss er mat og drikke og å gå på ski. Vi er stolte av at vi ikke trenger å ta billettinntekter.