Inger-Marit (31) skulle bare sette inn et ekstra støt på treningen – så gikk det galt

Kalenderen viser april og sommeren nærmer seg raskt. For mange betyr det at de legger inn et ekstra gir i treningen. Men de siste årene har stadig flere endt på sykehus etter å ha trent på seg rabdomyolyse.

– Det er data både fra Norge og internasjonalt som peker på at treningsindusert rabdomyolyse har økt i omfang, forteller overlege ved Diakonhjemmet sykehus Erik Ekker Solberg.

Se Helsekontrollen på TV 2 torsdag klokken 22.10 eller på TV 2 Sumo

Rabdomyolyse er en sykdom som skyldes akutt nedbryting av muskelceller.

– Det som skjer er at muskelen begynner å lekke fordi den er overbelastet, og intramuskulære stoffer kommer ut i blodet, forteller Solberg.

Bryllupsformen

For noen år siden skulle Inger-Marit Knap Sæby bare sette inn et ekstra støt i treningen.

– Jeg ville ha den litt mer effektive push’en fordi jeg innså at det bare var tre måneder til jeg skulle gifte meg. Og jeg skjønte at den formen jeg så for meg å komme i til juli, den kom jeg ikke til å klare å komme i på egen hånd, forteller Knap Sæby.

Hun bestemte seg for å skaffe seg personlig trener og startet på et intensivt innkjøringsprogram på en uke. Og hun tok seg helt ut allerede fra den første timen.

– Jeg var så støl at jeg nesten måtte gå sidelengs ned trappa, sier hun.

Overlege Erik Ekker Solberg ved Diakonhjemmet Sykehus. Foto: Bjørnar Posse/ Helsekontrollen

Hun fortsatte med treningen selv om stølheten ikke gav seg, tvert om ble den bare verre. Etter noen dager begynte også armene hennes å hovne opp og hun slet med å bøye armene mer enn til 90 graders vinkel.

– Jeg dro til legevakten, fikk tatt blodprøver og ble så sendt til intensiven, forteller hun.

Hun hadde trent på seg rabdomyolyse.

Fikk intravenøst

På sykehuset fikk hun store mengder væske intravenøst. Det blir gjort for å forhindre at det oppstår nyreskade.

Inger-Marit har gått over til jogging de siste årene. Foto: Bjørnar Posse/ Helsekontrollen

– Blodårene var fulle av avfallsstoff som kroppen ikke klarte å skille ut. Så de ble skylt med væske, ca. to liter i timen døgnet rundt. Det kjenner man på blodårene, for de blir betent og såre, forteller hun.

Det tok tre døgn før nivåene hennes var så lave at man anså det som trygt å slutte med behandlingen.

Endring av treningsvaner

Solberg sier at han tror at økningen kan ha en sammenheng med moderne treningstrender der man kanskje går litt for hardt ut.