Påskeutfart betyr at mange stresser for å rekke alt de skal – i tillegg til at det er svært mange biler ute på veiene.

Da kan det også fort gå galt. Fredag før påskeuken i fjor krasjet nordmenn for nesten 30 millioner kroner. Det smalt hele 1.511 ganger med personbiler på norske veier samme dag i 2018. Og det er neppe noen grunn til å tro at det blir noe mindre i år:

– Du må være våken selv om du ikke skal til fjells, for det er flest ryggeulykker, hele 18 prosent, sier Roger Ytre-Hauge, motor-fagsjef i Frende Forsikring.

– Mange stresser med å komme seg avgårde. Ryggeulykker oppstår gjerne når du skal ut fra parkeringshus med bilen full av påskesnop. Du taper veldig mye mer tid på å kollidere enn å kjøre årvåkent til hytta, sier Ytre-Hauge.

Øker bremselengden

Han er ikke overrasket over at det er nettopp denne fredagen vi krasjer mest.

– Vi så akkurat det samme i fjor. Nordmenn er klare for påskefjellet og tar seg noen ekstra fridager. For å få et lavere stressnivå og mindre trafikk på veiene kan det være lurt å reise lørdag i stedet, sier Ytre-Hauge, i en pressemelding.

– Påsken er sen i år og vær- og føreforhold varierer mellom landsdelene. Husk at det er glattest rundt null grader og når det er glatt øker bremselengden. Tilpass kjøringen etter forholdene. Det er for sent å trekke seg når du har kjørt utfor, sier han.

Det skal ikke store skader til før tusenlappene flyr.

Skjer plutselig

Bilsmellene fra kollisjonsdagen i fjor kostet i snitt nesten 20.000 kroner hver. For bileieren vil kostnaden være både egenandel og bonustap på forsikringen. Hvis du ikke har kaskoforsikring sitter du igjen med hele regningen selv.

– Det er sure penger å betale for fem minutter ekstra på hytta, sier fagsjefen.

Fra fredag før palmehelgen til og med 2. påskedag i fjor oppsto 61 personskader der personbiler var involvert. Det viser tall fra Finans Norge.

– Ulykkene skjer plutselig. Gjerne som følge av et lite øyeblikks uoppmerksomhet fra fører, glatte veier eller litt for høy fart, sier Roger Ytre-Hauge i Frende.

Roer seg ned

Når vi først er på plass der vi skal feire påske, roer skadefrekvensen seg. Dagene med færrest skader i fjor var palmesøndag, skjærtorsdag og langfredag. Da ble det registrert henholdsvis 631, 694 og 728 skader med personbil på norske veier, halvparten av utfartsfredagen før.

– Dette er dager hvor butikkene stort sett er stengt og folk er fremme eller hjemme der de skal feire høytiden. Selv på de rolige dagene er det snakk om mange hundre skader, men nedgangen fra kollisjonsdagen fredag før påske er veldig stor, sier Frendes fagsjef.

Bare og fine veier kan fort bli glatte og skumle på denne tiden av året. Været skifter fort.

Flest eneulykker

Mange bilskader inntraff også på påskens store hjemfartsdag, 2. påskedag, i 2018. Dagen etter ble det nemlig meldt inn 1.499 saker med personbiler til forsikringsselskapene.

Eneulykker tronet på toppen med 873 ulykker. Påkjørsel av parkert kjøretøy var på andreplass, men med under halvparten så mange skader (433). På tredjeplass var ryggeskader (373).

Første arbeidsdag etter påske ble også rådyr for norske forsikringsselskap med erstatningsutbetalinger på over 31,2 millioner kroner.

Fakta om påskeskadene Slik krasjer vi på kollisjonsdagen Rygging (269 skader)

Eneulykke (264 skader)

Annen ulykkestype (239 skader)

Påkjørt parkert kjøretøy (229 skader) ·

Ukjent/uoppgjort (172 skader)

Påkjørsel bakfra (155 skader) Disse dagene krasjer vi mest i påsken 1. Fredag før palmehelgen (23. mars i fjor) 2. Onsdag i påskeuken (28. mars i fjor) 3. Mandag i påskeuken (26. mars i fjor) Disse dagene krasjer vi minst i påsken 1. Palmesøndag (25. mars i fjor) 2. Skjærtorsdag (29. mars i fjor) 3. Langfredag (30. mars i fjor)

