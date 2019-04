Selv om elbil-salget går så det suser i Norge om dagen, betyr ikke det at interessen for skikkelig entusiastbiler dabber av. Tvert i mot.

Aldri før har Audi, BMW og Mercedes solgt flere modeller med de aller største motoralternativene. For sistnevnte har salget av toppmodellene, signert AMG, mangedoblet seg de siste årene.

Vi i Broom var nylig på en eksklusiv verdenspremiere av helt nye AMG GT R PRO – den hittil heftigste modellen fra Mercedes.

Overveldende respons

Det nye råskinnet henter inspirasjon fra Mercedes sin motorsport-satsning, og skal i følge produsenten være det nærmeste man kommer banebil med hvite skilter.

Totalt skal det kun bygges 750 eksemplarer av nye GT R PRO. Dermed blir det naturligvis også hard kamp om bilene, verden over.

– Etter at vi lettet på sløret i november og det ble kjent at bilen kun produseres i 750 eksemplarer, har responsen vært overveldende. Ved å vise til et vanvittig AMG-salg de siste årene sikret vi oss ikke bare de to eneste nordiske plassene til pressekjøringen, men vant også i kampen om kvotene, forteller Audun Hermansen, PR- og informasjonssjef i Mercedes-Benz Norge.

Interessen rundt nye AMG GT R PRO har i følge Mercedes Norge vært overveldende.

Kunne solgt enda flere luksusbiler i Norge

Eneste land i Norden

Det betyr at Norge, som eneste land i Norden, også vant kampen om nye GT R PRO.

– Det er hyggelig å meddele at vår produktspesialist på AMG har klart å skaffe Norge 2 av 750 biler. De kommer til landet på sensommeren, legger Hermansen til.

Nykommeren leveres med karbonsete, og firepunkts belter. Her er det snakk om racing-DNA!

Nøyaktige priser på det nye flaggskipet er ikke kjent. Men den norske imprtøren forventer et prispåslag på mellom 400-500.000 kroner sammenliknet med AMG GT R. Sistnevnte starter på drøyt 2,2 millioner kroner.

Det vil si at GT R PRO vil få en startpris på rundt 2,7 millioner. Intet mindre...

Test på Formel 1-bane

Det er tydelig at Mercedes har god tro på nykommeren. Derfor la de verdenspremieren til den velkjente Formel 1-banen Hockenheimring i Tyskland.

I videovinduet under kan du se hvordan det gikk da vi fikk teste det nye fartsmonsteret på den ekstremt raske banen. Med 270 km/t på den ene langsiden, ble det mildt sagt en actionfylt opplevelse.

