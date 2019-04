En klassiker i Twist-posen splitter Norge

– Denne her er min favoritt, sier Richard Barman Sveen og holder opp en Golden Toffee.

– Denne er min, sier Marie Barman Sveen og viser frem Banan-twisten.

– Nei, Cocos, roper flere andre i kor.

Ni twistdansere fra Happydance ved Gjerdrum danseklubb står over twistkålen og plukker ut sine favoritter. Selv om danserne både er voksne og barn kjenner de alle sammen veldig godt til sjokoladebitene i Twist-posen.

Se TV 2 hjelper deg på TV 2 Sumo

Engasjement på Internett

Over 2000 personer har svart på en avstemning på TV 2 hjelper deg sin Facebook-side, og vi har spurt folk på gata for å finne ut hva som er favorittene og de minst likte bitene. Engasjementet har vært stort.

Én kommentar har fått mye oppmerksomhet:

«Alle som skriver her at de hater Kokos må svært gjerne sende dem til meg. Jeg er villig til å gå i kamp for kokosbitene i twistposen. Den lange tynne med marsipan blir liggende igjen her. Men det er litt rart, for VIPPS… Så blir den også spist.»

Og det viser seg at noen biter er savnet:

«Kunne tatt ut den steinharde karamellen og puttet tilbake aprikosen.»

Skjermdump fra Facebook.

Også noen av danserne i Happydance savner aprikosbiten.

– I gamle dager var det en aprikos i rød innpakning med sånn rød aprikosgelé inni. Den savner jeg, sier Ann-Mari Løvli.

Skjermdump fra Facebook.

Twist-bitene som er med i undersøkelsen er fra dagens pose i tillegg til de tidligere bitene Pearl Nut, Toblerone, Aprikos og gammel Lakris.

For å se full oversikt over alle twistene fra avstemningen og resultatet se rød boks til nederst i saken.

Bunn 3

Foran danserne står det tre svarte bokser og tre røde bokser med tallene 1, 2 og 3 på. De svarte skjuler de tre minst likte twistene, mens under de røde boksene ligger topp tre av de best likte twistene.

– Jeg tror det enten er Fransk Nougat eller Marsipan, sier Karine Barman Sveen og peker på de svarte boksene.

Men resultatet overrasker.

Under de svarte boksene ligger Cocos, Banan og Marsipan. Disse resultatene er ikke danserne enig i, de er flere som liker både Cocos og Banan.

– Nå står ikke verden til påske, sier Tom Sveen.

Dårligst likt: Marsipan er den twistbiten som er minst likt, rett bak kommer Banan og Cocos. Foto: Christian Bjørtomt / TV 2 hjelper deg

Topp 3

– Jeg håper den nye lilla med karamell og sjokolade inni er under en av disse. Den er så god, sier Barman Sveen og tar fatt på de røde boksene.