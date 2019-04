I mars ble den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad» hevet og fraktet til Haakonsvern, der alt av olje og våpen skulle fjernes fra fartøyet.

Forsvarsmateriell har ledet og koordinert arbeidet med å tette skadene på fregatten, og det er sveiset stålplater over de skadede områdene under vannlinjen.

Samtidig har sakkyndige kartlagt det totale skadeomfanget om bord i fregatten, som kolliderte 8. november med tankskipet Sola ved Stureterminalen i Hordaland.

– Intensiv arbeidsperiode

Fregatten ble liggende i fjæresteinene nord for Stureterminalen i Øygarden i nesten fire måneder før den ble hevet og fraktet til Haakonsvern i Bergen.

– Det har vært en intensiv arbeidsperiode som gjør at vi i dag sjøsetter KNM Helge Ingstad i henhold til planen. Vi har dermed frigjort den innleide lekteren, og kan benytte oss av allerede eksisterende infrastruktur ved Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern, sier kommandørkaptein Håvard Mathisen, prosjektleder i Forsvarsmateriell.

Undersøkelsen av ulykken med tankskipet «Sola» TS og fregatten KNM «Helge Ingstad» har pågått for fullt siden ulykkesnatten 8. november i fjor. Politiet endret i april status på tre involverte til mistenkt, ifølge påtaleansvarlig Ole Bjørn Mevatne i Vest politidistrikt. Mistanken gjelder brudd på generelle lover og regler som går på ferdsel til sjøs.

I Havarikommisjonens foreløpige rapport om ulykken kom det frem at mannskap på fregatten like forut for kollisjonen ikke klarte å skille mellom tankskipet og land.​ I den midlertidige rapporten heter det at det ikke var en enkelt hendelse som forårsaket ulykken, men flere sammenfallende faktorer. ​