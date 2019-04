Forvirret? Det var også kvinnen som parkerte på denne plassen i Kirkeveien i Ski.

Hun hadde parkeringsbillett som gjaldt til 8. april klokken 18.10. Likevel fikk hun 600 kroner i bot klokken 18.20.

Kvinnen tolket skiltet dithen at det er gratis å parkere på denne plassen etter klokken 18 på hverdager og etter klokken 17 på lørdager.

Men på parkeringsautomaten kan man lese at man kan parkere én time gratis mot billett i tidsrommet 08-18 på hverdager og 08-17 på lørdager. «Deretter og øvrig tid» koster det 15 kroner per time å la bilen stå på denne plassen.

– Hadde fått bot, jeg og

Kvinnen postet opplevelsen på Facebook, og ut fra reaksjonene å dømme er det flere som har hatt vansker med å tolke skiltet.

«Du er dessverre ikke den første som får bot der. Jeg ser at parkeringsvakta er VELDIG aktiv, særlig på søndager», er det en som skriver i kommentarfeltet.

«Jeg tolker det slik at man trekker billett frem til 18.00 for å få en time gratis. Står man over en time innenfor tidsrommet betaler man 15 kr/timen. Etter 18.00 trenger man hverken lapp eller å betale. Hadde i så fall fått bot jeg og, i og med at det tydeligvis ikke er riktig», skriver en annen.

«Dette området er gratis å parkere på etter kl 18.00 hverdager, og etter kl. 17.00 lørdager. Gratis hele søndagen. Ellers er det 1 time gratis ved gyldig parkeringsbevis. Er slik jeg tolker skiltene», kommenterer en person.

BETALING HELE DØGNET: Parkeringsbestemmelsene på automaten slår fast at det koster 15 kroner per time å stå på plassen. Foto: Facebook

Kvinnen som postet innlegget, har gitt TV 2 tillatelse til å omtale saken.

– Sjekket og godkjent

Det er Aker P-Drift som drifter parkeringsplassen. Daglig leder Tone Kristiansen sier til TV 2 at plassen er korrekt skiltet. Akkurat dette skiltet har blitt vurdert og godkjent av Statens vegvesens parkeringstilsyn, forteller Kristiansen.

– Hovedregelen er at der er det parkering mot avgift, også for handikappede, men fra 08 til 18 på hverdager og 08 til 17 på lørdager er det én time gratis mot trekk av billett, sier Kristiansen til TV 2.