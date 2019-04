Det er Viltnemda Finnsnes som har fått melding om en aggressiv elgku i Finnsnes sentrum.

På Twitter skriver Troms politidistrikt at elgkua slo brillene av en kvinne, som dro til legevakten for sjekk.

– Meldingen kom inn til Viltnemnda i morges, og det er kvinnen som selv fortalte om forholdet. Hun opplyste om at elgen hadde løftet klauven og sparket henne i hodet. Vi setter lit til hennes forklaring, sier operasjonsleder Kåre Munkvold i Troms politidistrikt til TV 2.

Elgen er felt

Formann i Viltnemda i Finnsnes, Ole Birger Killi, forteller at de nettopp har felt elgkua.

– Med adferden hun hadde, så var det bare ett utfall, sier han til TV 2 klokken 10.

Han forteller at de tidligere har jaget kua flere ganger for å forsøke å få henne ut av byen.

– Det er snømengden som gjør at elgen trekker ned i bebyggelsen, sier Killi.

Beskyttet kalv

Elgkua hadde med seg kalv fra fjorårets sesong.

Til Folkebladet forteller kvinnen at hun ante fred og ingen fare mens hun gikk til jobb onsdag morgen på Finnsnes. På gangveien ser hun plutselig at det står en elgkalv midt på veien.

– Jeg skvatt litt og tenkte med en gang at nå må jeg være forsiktig for nå kan mora være i nærheten, forteller kvinnen til avisen.

Formann i Viltnemda forteller at elgkua plutselig stod bak kvinnen, og gikk til angrep. Killi sier at kalven er så stor at den klarer seg uten moren.