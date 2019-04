23 år gammel fikk Daniela en pistol rettet mot bakhodet i sitt eget hjem – nå beklager raneren

Den andre gjerningsmannen ble denne uken dømt til halvannet års fengsel, der fire måneder ble gjort betinget.

– Jeg var i et veldig dårlig miljø på den tiden. Vi brukte mye kokain, og jeg var helt «koko» i hodet, sa 33-åringen i retten denne uken.

Han har erkjent all straffskyld og ønsket i retten å beklage det han har gjort. Han husker imidlertid lite fra ranet.

Det gjør ikke Daniela Gjengstø, som var 23 år gammel da ranet skjedde.

– Jeg regner livet mitt før og etter 22. mai 2006. Det går ikke en dag uten at jeg tenker på det som skjedde. Jeg har fått posttraumatiske stresslidelser og er ofte redd, sier hun til TV 2.

200.000 kroner

Dommen fra Oslo tingrett legger stor vekt på nettopp Gjengstøs forklaring. Hun husker at hun og hennes daværende samboer ble beordret inn i sin egen leilighet med pistoler mot bakhodet.

Inne i leiligheten på Majorstuen maste ranerne om et kontantbeløp på 200.000 kroner. Det hadde verken Gjengstø eller samboeren, og dermed ble ranerne hissige.

– Vi ble tvunget til å kle av oss til undertøy, og de dyttet pistolene mot hodene våre. De var så rusa at jeg var sikker på at et skudd skulle gå av, sier 37-åringen.

Ranerne truet også med machete, og inne på badet ble Gjengstø og samboeren stripset på hendene. Døren til badet ble låst fra utsiden.

– De sa de skulle skyte oss på badet så det ble lettere å vaske vekk blodet. Vi måtte bare vente til de hadde tømt leiligheten, sier 37-åringen.

Ranerne stakk av med TV, sølvlenker, armbåndsur, slalåmutstyr, laptop, visakort og et pass. Først da det hadde vært stille en times tid, turte Gjengstø og samboeren å dirke opp låsen fra innsiden.

DNA-treff i 2015

Ranet ble anmeldt, og politiet rykket ut for å sikre bevis i leiligheten.

I avhør pekte Gjengstø og samboeren ut samme gjerningsmann blant hundrevis av ansikter, men det skulle vise seg å være feil mann. Fordi politiet ikke fant tekniske bevis mot mannen, ble saken henlagt i mars 2007.

BLID: Daniela Gjengstø t.h. forteller at hun var en mer livsglad person i 2006. Her sammen med søsteren for 13 år siden. Foto: Privat

Men i 2015 fikk Kripos et DNA-treff i forbindelse med en helt annen straffesak. Funnet stemte overens med DNA fra en strips som ble brukt under ranet i 2006.

Dermed ble saken sendt tilbake til Oslo-politiet for videre etterforskning. Der ble saken imidlertid liggende.

Fant stjålet pass

Først halvannet år senere, på sommeren 2017, fikk politiet et nytt gjennombrudd i saken. Da ble tiltaltes bolig i Oslo ransaket – også denne gangen i forbindelse med en annen straffesak.