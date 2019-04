Skjebnedag for brexit – fredag kan bli et politisk jordskjelv

Onsdag møter statsminister Theresa May de 27 andre EU-lederne til et ektraordinært krisemøte i Brussel.

Før hun drar til Brussel skal hun møte i Underhuset for en siste debatt før skjebnemøtet. Samtidig sitter EU samlet i Brussel og forsøker å enes om veien videre.

Se direkte fra debatten og krisemøtet fra klokken 13. Det er planlagt en pressekonferanse fra EU klokken 18.45

May håper å overbevise EU-lederne om at hun har en plan som reelt sett kan føre fram til en endelig brexit-avklaring. Klarer hun ikke det, kan fredag 12. april bli et politisk og økonomisk jordskjelv i Europa når Storbritannia krasjer ut av EU uten avtale.

– Skjer det ikke noe i dag, er Storbritannia ute av EU uten avtale fredag morgen, sier Jan Erik Mustad, førstelektor i engelsk ved Universitetet i Agder.

Det er worse case scenario for både briter og EU. Konsekvensene vil bli enorme både politisk og økonomisk, og det jobbes intenst for å unngå dette.

Krever enstemmighet

Den britiske statsministeren ønsker å utsette brexit til 30. juni, og Det europeiske råd skal ta stilling til om det er noe de kan innvilge. Alle 27 land må enstemmig godta å gi britene en utsettelse av Brexit.

– Frankrike er det landet som blir vanskeligst å overtale. President Emmanuel Macron er den som har raslet mest med sablene, og har uttalt at EU ikke kan vente på Storbritannia lenger, sier Mustad til TV 2.

EU-president Donald Tusk kommer trolig til å foreslå at brexit kan utsettes i opptil ett år, eller så fort det britiske parlamentet og EU har godkjent den framforhandlede avtalen om hvordan brexit skal gjennomføres.

– Det er lite sannsynlig at britene blir enige om å godta Mays avtale innen 30. juni, skriver Tusk i innkallelsen til krisemøtet.

Tusk, i likhet med andre EU-topper, mener at EU må fastholde sitt krav om at avtalen ikke kan reforhandles.

Kan koste dyrt

Det blir ikke noen enkel oppgave for May onsdag. Mest sannsynlig vil EU kreve en lenger, men fleksibel utsettelse, men med en pris.

– EU vil kreve visse forutsetninger, så må Storbritannia avgjøre om dette er forutsetninger de kan innfri, sier Mustad.

May må også vise at de har en plan for hvordan de skal få den eksisterende avtalen godkjent i Underhuset, og hva som skjer hvis de ikke klarer å få den godkjent.

– Det kan være dramatiske grep som oppløsning av parlamentet og nyvalg, eller ny folkeavstemning. Mest sannsynlig vil EU kreve at Storbritannia deltar i EU-valget 23. mai. Dette er et stort nederlag for May, og britene vil se det som meningsløst å delta i et valg som vil koste dem flere millioner pund, for en kort periode, sier Mustad.